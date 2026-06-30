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Gündem Havada hareketli dakikalar! Uçak 'kaçırılma alarmı' verdi, Türk F-16'ları anında havalandı
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Havada hareketli dakikalar! Uçak 'kaçırılma alarmı' verdi, Türk F-16'ları anında havalandı

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Havada hareketli dakikalar! Uçak 'kaçırılma alarmı' verdi, Türk F-16'ları anında havalandı

Varşova-Tel Aviv seferini yapan Polonya menşeli LOT Havayolları'na ait yolcu uçağı, Bulgaristan hava sahasında bulunduğu sırada 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınladı. Uçak, Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16 savaş uçağı tarafından yakından takip edilerek, Türk hava sahasını terk edene kadar refakat edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, LOT Havayolları'na ait yolcu uçağının Bulgaristan hava sahasında 7500 (uçak kaçırılma) kodu yayınladığı ve daha sonra Türk hava sahasına giriş yaptığı, mürettebatın herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirmesine rağmen gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi. Açıklamada, hava aracının Türk hava sahasına giriş yaptığı andan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait iki F-16 savaş uçağı tarafından yakından takip edilerek, Türk hava sahasını terk edene kadar refakat edildiği ifade edildi.

Bulgaristan makamlarının uçağa Burgaz Havalimanı'na iniş izni vermesinin ardından uçağın yeniden Türk hava sahasını kullanmasına izin verildiği aktarılan açıklamada, F-16'ların uçağa Bulgaristan hava sahasına çıkışına kadar eşlik etmeyi sürdürdüğü kaydedildi. Uçağın Bulgaristan'daki Burgaz Havalimanı'na yerel saatle 17.12'de sorunsuz şekilde iniş yaptığı bildirildi. Bakanlık, olayın mahiyetine ilişkin sürecin ilgili resmi makamlarla koordinasyon halinde yakından takip edildiğini açıkladı.

Öte yandan LOT Havayolları'nın ilk açıklamasında, olayın pilot tarafından yanlışlıkla 7500 kodunun bildirilmesinden kaynaklandığı, fiili bir uçak kaçırma vakasının yaşanmadığı belirtildi.

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Yorumlar

Ahmet

Allah'ın izniyle Türk hava sahasında yaşanan bu olay, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki milletimizin milli güvenliğini göstermesi açısından önemli bir örnek oldu. Uçak kaçırılma alarmı verilince Hava Kuvvetleri Komutanlığı hemen harekete geçti ve F-16'lar devriye gezdirip durumu takip etti. LOT Havayolları uçağının Bulgaristan hava sahasına iniş izni almasıyla olay yatışmış oldu. Bu gibi durumlar da bize, Türk ordusunun gücünü ve milli güvenliğe olan hassasiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Allah milletimizi korusun!
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