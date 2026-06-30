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Gündem İşte çağdaş, demokratik Avrupa! Filistinli çocuklara destek verdi öğretmenlikten atıldı
Gündem

İşte çağdaş, demokratik Avrupa! Filistinli çocuklara destek verdi öğretmenlikten atıldı

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İnsan hakları ve ifade özgürlüğü denince mangalda kül bırakmayan haçlı Avrupa’nın iki yüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı. Lüksemburg'da bir okulda öğretmenlik yapan Fatıma isimli Müslüman kadın, sosyal medya hesabından Gazze'de işgalci İsrail ordusu tarafından şehit edilen çocukları paylaşınca işinden kovuldu.

Avrupa'nın göbeğinde bir rezillik daha yaşandı. Müslümanlara karşı ikiyüzlü bir tavır takınan, insan haklarını diline doladığı halde, Gazze'deki Siyonist zulmü görmezden gelen ülkelerden biri olan Lüksemburg'da bir okulda öğretmenlik yapan Fatıma isimli Müslüman kadın, sosyal medya hesabından Gazze'de işgalci İsrail ordusu tarafından şehit edilen çocukları paylaşınca işinden kovuldu.

 

Öğrenciler ve veliler tarafından çokça sevilen Fatıma yalnız bırakılmadı; sevenleri okulun önüne giderek "Kararınızı Geri Çekin" protestosu düzenledi.

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Katil devlet İsrail, Filistin’de rahat durmuyor! 10 gündür ezan okunmasını engelliyorlar

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Yorumlar

Ahmet

Lüksemburg'da Müslüman öğretmen Fatıma'nın Gazze'deki çocuklara yapılan zulmü paylaşması üzerine işinden atılması çok üzücü. Batılılar her zaman ikiyüzlü davranırlar, insan hakları diye konuşurken Filistinlilerin başına gelenleri görmezden gelirler. İsrail'in yaptığı bu zalimliklere göz yummak olmaz, dünya bunu görüyor ve İsrail'in boykot edilmesi gerekiyor. Fatıma gibi dürüst öğretmenlerin işinden çıkartılması da kabul edilemez bir durum. Umarım öğrenciler, veliler ve tüm Müslümanlar bu haksızlığa karşı seslerini yükseltirler.

Tttyy

Keser döner sap döner gün grelir hesap döner
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