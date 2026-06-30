İşte çağdaş, demokratik Avrupa! Filistinli çocuklara destek verdi öğretmenlikten atıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İnsan hakları ve ifade özgürlüğü denince mangalda kül bırakmayan haçlı Avrupa’nın iki yüzlülüğü bir kez daha ortaya çıktı. Lüksemburg'da bir okulda öğretmenlik yapan Fatıma isimli Müslüman kadın, sosyal medya hesabından Gazze'de işgalci İsrail ordusu tarafından şehit edilen çocukları paylaşınca işinden kovuldu.
Avrupa'nın göbeğinde bir rezillik daha yaşandı. Müslümanlara karşı ikiyüzlü bir tavır takınan, insan haklarını diline doladığı halde, Gazze'deki Siyonist zulmü görmezden gelen ülkelerden biri olan Lüksemburg'da bir okulda öğretmenlik yapan Fatıma isimli Müslüman kadın, sosyal medya hesabından Gazze'de işgalci İsrail ordusu tarafından şehit edilen çocukları paylaşınca işinden kovuldu.
Öğrenciler ve veliler tarafından çokça sevilen Fatıma yalnız bırakılmadı; sevenleri okulun önüne giderek "Kararınızı Geri Çekin" protestosu düzenledi.
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