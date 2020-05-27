Van TOKİ sonuçları | Van Tuşba Bardakçı TOKİ isim listesi
TOKİ Van 2020 isim listesi | TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kura çekimleri devam ediyor. Pek çok kişi "Van TOKİ kuraları çekildi mi?" , "TOKİ Van kuraları ne zaman?" , "Van TOKİ isim listesi" , "TOKİ kuraları ne zaman çekilecek 2020" , "Van TOKİ sonuçları" konularını araştırıyor. İşte, TOKİ Van isim listesi.
100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak’ta sona erdi. Kura çekimleri illere göre bir sıralamayla şubat ayının son haftası çekilmeye başlandı. Mart ayında ise koronavirüs salgını sebebiyle kura çekimleri bir süre ertelendi. Kura çekimleri nisan ayının son haftası yeniden çekilmeye başladı. Ancak kura çekimlerine salgın sebebiyle vatandaşlar alınmıyor. Kuralar internet üzerinden canlı yayınlanıyor. Peki, TOKİ Van kuraları çekildi mi?
Van TOKİ sonuçları | Van Tuşba Bardakçı TOKİ isim listesi
Pek çok kişi “Van TOKİ kuraları çekildi mi?” sorusunun cevabını araştırıyor. Van TOKİ kuraları 27 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te çekilecek. Vatandaşlar kura çekimini internet üzerinden canlı olarak takip edebilecek.
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