Van TOKİ sonuçları | Van Tuşba Bardakçı TOKİ isim listesi

100 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 15 Ocak’ta sona erdi. Kura çekimleri illere göre bir sıralamayla şubat ayının son haftası çekilmeye başlandı. Mart ayında ise koronavirüs salgını sebebiyle kura çekimleri bir süre ertelendi. Kura çekimleri nisan ayının son haftası yeniden çekilmeye başladı. Ancak kura çekimlerine salgın sebebiyle vatandaşlar alınmıyor. Kuralar internet üzerinden canlı yayınlanıyor. Peki, TOKİ Van kuraları çekildi mi?

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Pek çok kişi “Van TOKİ kuraları çekildi mi?” sorusunun cevabını araştırıyor. Van TOKİ kuraları 27 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te çekilecek. Vatandaşlar kura çekimini internet üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

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