Komşuda büyük dönüşüm! Eski düzeni yıkmak istiyorlar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Irak’ın üst düzey yöneticileri, silahlı unsurların devlet denetimine alınması konusunda ortak tutum açıkladı. Bağdat’taki toplantıda yolsuzlukla mücadele, kamu kaynaklarının korunması ve ülkenin bölgesel çatışmalardan uzak tutulması da ele alındı.
Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi, Başbakan Ali Zeydi, Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, başkent Bağdat’ta bir araya geldi.
Görüşmede, silahın yalnızca devletin kontrolünde bulunmasının hukukun üstünlüğünün sağlanması ve merkezi otoritenin güçlendirilmesi açısından vazgeçilmez olduğu belirtildi.
Başbakan Zeydi de yaklaşık bir hafta önce silahların devlet denetimine alınmasına yönelik yasa tasarısı hazırlanması talimatı vermişti.
YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÜRDÜRÜLECEK
Toplantının bir diğer gündem maddesini idari ve mali yolsuzlukla mücadele oluşturdu. Kamu malının korunmasına yönelik tedbirlerin artırılması ve yolsuzluğa karışan kişilerin yargı önünde hesap vermesi gerektiği vurgulandı.
Üst düzey yetkililer, devlet kurumlarında şeffaflık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.
“IRAK HESAPLAŞMA SAHASINA DÖNÜŞMEMELİ”
Bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, Irak topraklarının başka ülkelere yönelik saldırılarda kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğinin altı çizildi.
Irak’ın bölgesel veya uluslararası güç mücadelelerinin sahasına dönüştürülmesine karşı olunduğu bir kez daha kayda geçirildi.