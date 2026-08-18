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Dünya Komşuda büyük dönüşüm! Eski düzeni yıkmak istiyorlar
Dünya

Komşuda büyük dönüşüm! Eski düzeni yıkmak istiyorlar

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Komşuda büyük dönüşüm! Eski düzeni yıkmak istiyorlar

Irak’ın üst düzey yöneticileri, silahlı unsurların devlet denetimine alınması konusunda ortak tutum açıkladı. Bağdat’taki toplantıda yolsuzlukla mücadele, kamu kaynaklarının korunması ve ülkenin bölgesel çatışmalardan uzak tutulması da ele alındı.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amidi, Başbakan Ali Zeydi, Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, başkent Bağdat’ta bir araya geldi.

Görüşmede, silahın yalnızca devletin kontrolünde bulunmasının hukukun üstünlüğünün sağlanması ve merkezi otoritenin güçlendirilmesi açısından vazgeçilmez olduğu belirtildi.

Başbakan Zeydi de yaklaşık bir hafta önce silahların devlet denetimine alınmasına yönelik yasa tasarısı hazırlanması talimatı vermişti.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE SÜRDÜRÜLECEK

Toplantının bir diğer gündem maddesini idari ve mali yolsuzlukla mücadele oluşturdu. Kamu malının korunmasına yönelik tedbirlerin artırılması ve yolsuzluğa karışan kişilerin yargı önünde hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

Üst düzey yetkililer, devlet kurumlarında şeffaflık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

“IRAK HESAPLAŞMA SAHASINA DÖNÜŞMEMELİ”

Bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, Irak topraklarının başka ülkelere yönelik saldırılarda kullanılmasına izin verilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Irak’ın bölgesel veya uluslararası güç mücadelelerinin sahasına dönüştürülmesine karşı olunduğu bir kez daha kayda geçirildi.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

YOLSUZLUKLA MÜCADELE İRADESİ DEMOKRATİKLEŞMENİN İLK ADIMIDIR! Irak, tarihinin en kritik ve dönüştürücü virajlarından birine giriyor. Ülkenin en üst düzey yöneticilerinin Bağdat’ta bir araya gelerek silahlı unsurların tamamen devlet denetimine alınması konusunda ortak bir irade beyan etmesi, sadece bir güvenlik tedbiri değil, aynı zamanda köklü bir zihniyet devriminin habercisidir. Uzun yıllardır süregelen iç çatışmalar, bölgesel vekalet savaşları ve devlet otoritesinin zayıflığından beslenen eski düzen, yerini kurumsal bir devlete bırakmak zorundadır. Bu büyük dönüşüm hamlesi, Irak’ın bağımsız bir aktör olarak küresel arenada hak ettiği yeri alması için atılmış en cesur adımdır.Silahın yalnızca devletin elinde ve meşru güvenlik güçlerinin tekelinde olması, bir ülkenin egemenliğinin en temel şartıdır. Bağdat yönetiminin gayrimeşru silahlı yapıları tasfiye etme veya kontrol altına alma kararlılığı, toplumsal huzurun ve iç barışın kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır. Bu adımı destekleyen yolsuzlukla mücadele ve kamu kaynaklarının korunması vizyonu ise reformun ekonomik ayağını güçlendirmektedir. Irak, zengin kaynaklarını illegal grupların finansmanı veya kişisel çıkarlar için değil, halkının refahı, altyapının modernizasyonu ve genç nesillerin geleceği için kullanmaya başladığı an, Ortadoğu’nun parlayan yıldızı haline gelecektir.Irak’ın kendisini bölgesel çatışmaların ve büyük güçlerin hesaplaşma alanlarının dışında tutma kararı, ülkenin bekası açısından hayati bir öneme sahiptir. Komşumuzun istikrarı, tüm bölgenin, özellikle de Türkiye’nin istikrarı ve güvenliği demektir. Bu nedenle Irak devletinin attığı bu egemenlik ve reform adımları, tüm bölge ülkeleri ve uluslararası toplum tarafından güçlü bir şekilde desteklenmelidir. Eski düzeni yıkarak hukukun üstünlüğünü ve merkezi otoriteyi inşa etmek isteyen Irak halkı ve yöneticileri, bu zorlu ama onurlu mücadelede yalnız bırakılmamalı, başarıya ulaşmaları için her alanda teşvik edilmelidir.

Yolsuzluk,hırsızlık orta doğudaki ülkelerin birinci sorunu

Olmuş
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