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Aktüel

Van Gölü’ne açılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinden botla Van Gölü’ne açılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

2020-04-28 16:48:50 -
Van Gölü’ne açılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinden botla Van Gölü’ne açılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.


Alınan bilgilere göre, Ahlat ilçesinde ikamet eden Kadir Deveci (33), balık tutmak üzere dün akşam saatlerine doğru botla Van Gölü’ne açıldı. Gece boyunca kendisinden haber alınamayan Deveci için sabah saatlerinde Van Gölü’nde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma neticesinde sabah saatlerine doğru Ahlat – Tatvan arasında bulunan Adabağ köyüne yakın bir bölgede Kadir Deveci’nin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Kadir Deveci’nin bot küreğinin kırılması nedeniyle dalgayla birlikte saatlerce sürüklendiği ve soğuktan donarak hayatını kaybettiği belirlendi.


Ahlat Selçuklu Mahallesi Muhtarı Abdullah Deveci’nin oğlu olduğu ve taksi şoförlüğü yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Kadir Deveci’nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Tatvan’daki hastaneye kaldırıldı.

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