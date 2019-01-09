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Valilik uyardı: Uzak durun!

Hatay Valiliğinden bölge halkını yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Valilik, Tahtaköprü Barajı'nda seviyesi artan suyun tahliyesi için kullanılan Karasu dere yatağının geçtiği mahallelerde ikamet edenlerin dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

09 Ocak 2019 Çarşamba 06:35
Valilik uyardı: Uzak durun!

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesinin son günlerde yaşanan yoğun yağışlar dolayısıyla baraj işletme seviyesinin üzerine çıktığı belirtildi.

Barajdaki suyun tahliyesinde kullanılan Karasu Deresi yatağının geçtiği mahallelerde ikamet eden vatandaşların dikkatli olmalarının istendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tahtaköprü Barajı'nda yükselen su seviyesi kontrollü şekilde düşürülmeye başlanmıştır. Barajdaki suyun tahliyesinde kullanılan Karasu Dere yatağının geçtiği mahallelerimizde ikamet eden vatandaşlarımızın yüksek debiden kaynaklı herhangi bir can ve mal kaybı yaşamamaları için dere yatağı ve dere yatağına yakın bölgelerden uzak durmaları gerekmektedir." 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 06:14
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  4. Tahtaköprü Barajı

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