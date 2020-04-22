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Aktüel

Vali Sezer: “Hedefimiz bütün köylerimizi belli standartlara kavuşturarak örnek köyler haline getirmek”

Köy yollarının iyileştirilmesi, eksik kalan yolların yapımı, köy içi düzenlemeler, içme suyu ve diğer alt yapı çalışmalarının görüşüldüğü hazırlık toplantısı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

2020-04-22 11:39:34 -
Vali Sezer: “Hedefimiz bütün köylerimizi belli standartlara kavuşturarak örnek köyler haline getirmek”

Köy yollarının iyileştirilmesi, eksik kalan yolların yapımı, köy içi düzenlemeler, içme suyu ve diğer alt yapı çalışmalarının görüşüldüğü hazırlık toplantısı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.


Toplantıda, 2020 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ödeneğinin il ve ilçeler bazında dağılımına, kullandırılmasına ve diğer yatırım planlarının uygulanması görüşüldü. Toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Osman Akbaş, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara ile ilgili birim müdürleri katılırken İlçe Kaymakamları ve İl Genel Meclis üyeleri ise video konferans sistemiyle katılım gösterdi.

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