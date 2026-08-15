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Dünya Bize bunlarla gelin... Yunanların İsrailli turistlere bile tahammülü yok! 'Onları ülkemizde istemiyoruz'
Dünya

Bize bunlarla gelin... Yunanların İsrailli turistlere bile tahammülü yok! 'Onları ülkemizde istemiyoruz'

Yeniakit Publisher
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Bize bunlarla gelin... Yunanların İsrailli turistlere bile tahammülü yok! 'Onları ülkemizde istemiyoruz'

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi Crown Iris, Yunanistan'ın Pire Limanı'nda İsrail aleyhinde sloganlarla protesto edildi.

İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi Crown Iris, Yunanistan'ın Pire Limanı'nda İsrail aleyhinde sloganlarla protesto edildi.

Geçtiğimiz yıl Yunanistan limanlarına demirlediğinde protestoların hedefi olan ve İsrailli turistleri taşıyan kruvaziyer gemisi Crown Iris, bu yıl da Yunanistan'da protestolarla karşılandı. Lüks geminin Pire Limanı'na yanaşmasının ardından sendikalar, çeşitli gruplar ve Filistin yanlısı kuruluşların çağrısıyla limanda bir araya gelen bölge halkı, İsrail aleyhinde sloganlar attı. Göstericilerin Filistin bayrakları açtığı protestoda, "Soykırımcılar, hoş gelmediniz", "Soykırıma yer yok" ve "Özgür Filistin" yazılı pankartlar taşındı. Polis, protestocuları Crown Iris gemisinden uzak tutmak için limanda güvenlik önlemleri aldı.

 

Bir protestocu, "Bunlar esasen suçlu kişilerdir ve onları ülkemizde istemiyoruz" dedi. Başka bir protestocu ise, "Filistinlilerin kendi ülkelerine sahip olmalarına, bağımsız ve özgür bir şekilde yaşamalarına ve maruz kaldıkları soykırımın sona erdirilmesine yönelik mücadelelerini desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin organizatörlerinden yapılan açıklamaya göre protestocular, Yunanistan'ın İsrail'le tüm işbirliğini sonlandırmasını talep ediyor. Organizatörler, ayrıca Yunan hükümetine İsrail'in Orta Doğu'daki planlarına herhangi bir şekilde dahil olmaması çağrısında bulundu.

İsrail merkezli Mano Maritime tarafından işletilen Crown Iris yaklaşık 2 bin yolcu kapasitesine sahip.

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Yorumlar

Hakk

Yunanlılar belki İslam alemine örnek olurlar, Allah iman nasip etsin

Vahap

Aslında halklar arasında bir sorun yok gibi sorun siyasetçi ve devlet yöneticilernde veriyorlar hlka coşkuyu halkta gaza geliyor.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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