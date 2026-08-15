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Kültür - Sanat Anadolu’nun kadim şehirlerinden Erzurum’un dokuz günlük kültür, sanat ve gastronomi serüveni başladı
Kültür - Sanat

Anadolu’nun kadim şehirlerinden Erzurum’un dokuz günlük kültür, sanat ve gastronomi serüveni başladı

Yeniakit Publisher
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Anadolu’nun kadim şehirlerinden Erzurum’un dokuz günlük kültür, sanat ve gastronomi serüveni başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 14. durağı Erzurum’da festival heyecanı başladı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın katılımıyla Erzurum Müzesi’nde gerçekleştirilen açılış programıyla başlayan festival, 23 Ağustos’a kadar yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak. Dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, söyleşilerden gastronomi etkinliklerine uzanan geniş bir programla Erzurum’un tarihi ve kültürel değerleri ziyaretçilerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne dördüncü kez ev sahipliği yapan Erzurum’da açılış programı Erzurum Müzesi’nde gerçekleştirildi. Programa Erzurum Valisi Aydın Baruş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Ak Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam,  Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

 

Festival açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Doğu Anadolu Bölgesi’nin kalbinde yer alan Erzurum’un tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri ve kültürel mirasıyla Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri olduğunu belirterek, kentin Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne dördüncü kez ev sahipliği yaptığını söyledi.

Palandöken’in heybeti, uçsuz bucaksız yaylaları ve köklü tarihiyle Erzurum’un Anadolu’nun en kadim şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Çam, dokuz gün boyunca kentte kültür ve sanatın farklı disiplinlerinin ziyaretçilerle buluşacağını ifade etti.

 

Kültür Yolu Festivalleri ile ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 65-70’ine doğrudan ulaşmayı hedeflediklerini belirten Çam, “Kültür Yolu Festivallerini düzenlemekteki temel amacımız, mümkün olan en geniş kitleye ulaşmak ve vatandaşlarımızın kültür ve sanatla etkin şekilde buluşmasını sağlamak. Amacımız, bu eşsiz şehri yalnızca Türkiye’ye değil, dünyaya daha güçlü bir şekilde tanıtmak.” dedi.

Erzurum Kültür Yolu Festivali’nin bu yıl 11 farklı noktada 174 etkinlikle gerçekleştirileceğini ifade eden Çam, konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, tiyatrodan çocuk etkinliklerine uzanan geniş bir programın Erzurumlular ve kenti ziyaret eden misafirlerle buluşacağını kaydetti.

 

ERZURUM’UN GASTRONOMİ MİRASI FESTİVALİN ODAĞINDA

Bu yıl Kültür Yolu Festivallerinin odak noktalarından birinin gastronomi olduğunu dile getiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Erzurum’da 39 Lezzet Noktası belirlendiğini söyledi.

Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı coğrafyası, sert iklim koşulları ve güçlü hayvancılık geleneğiyle şekillenen Erzurum mutfağının zenginliğine dikkat çeken Çam, cağ kebabından cevizli kadayıf dolmasına, lor dolmasından su böreği ve hıngele, ayran aşı ve kesme aşından çivil ve göğermiş peynire uzanan yöresel lezzetlerin festival boyunca ziyaretçilerle buluşacağını ifade etti.

 

Festivalin gastronomi programına ilişkin de bilgi veren Çam, ev sahibi olarak şef ve TV programcısı Ayvaz Akbacak’ın yer alacağını belirtti. Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, akademisyen şef Asuman Kerkez, milli aşçı şef Eyüp Kemal Sevinç, şef ve TV programcısı Mehmet Fatih Kalaycıoğlu ile Tarım, Gıda ve Mutfak Kültürü Araştırmacısı Kübra Sultan Yüzüncüyıl’ın da Lezzet Noktaları’nı ve yerel işletmeleri ziyaret ederek Erzurum’un gastronomi mirasını yerinde keşfedeceğini söyledi.

Açılış programının ardından protokol üyeleri, Erzurum Müzesi’nde festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” ile “Yaşayan Miras: Erzurum” sergilerini ziyaret etti.

 

ERZURUM’DA FESTİVAL SAHNESİ ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLAYACAK

Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek ücretsiz konserlerde Türkiye’nin sevilen sanatçıları dokuz gün boyunca müzikseverlerle buluşacak. Festivalin konser programında Oğuzhan Koç, Sefo, Resul Dindar, Sinan Akçıl, Kıraç, Buray, Alişan, Murat Boz ve Poizi sahne alacak.

Festival boyunca sergiler, tiyatro gösterileri, geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler, FotoMaraton etkinlikleri ve çocuk programları da kentin farklı noktalarında ziyaretçilerle buluşacak.

Erzurum Kültür Yolu Festivali, 23 Ağustos’a kadar kentin tarihi mekanlarından kültür-sanat merkezlerine uzanan programıyla Erzurumluları ve kenti ziyaret eden misafirleri ağırlamaya devam edecek.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

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