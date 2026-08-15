  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İngiltere'de kritik saatler: Tüm ülkeyi mesajla uyardılar! 15 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 15 Ağustos 1627: Dadreddizâde Mehmed Emin Şirvanî'nin vefatı (İstanbul Kadısı) Abdullah Gül ne mesajı vermek istedi! Onlarca Türk sitesi varken İngiliz sitesine konuştu İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den ABD açıklaması Kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş Türkiye’ye getirildi! Bakanlık açıklama yaptı Trump’ın Hürmüz çıkışına sert yanıt! Resmen dalga geçtiler CHP'li meclis üyesinin kirli tezgahı patladı! Suç örgütüne azmettiricilikten tutuklandı! Sisi'den Zelenskiy'e kritik telefon! İki lider Orta Doğu'daki gerilim ve Ukrayna-Rusya savaşını masaya yatırdı CHP, DEM ve YRP'de deprem! 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!
Siyaset Abdullah Gül’den Bülent Arınç taktiği! Başbakanlığı Erdoğan’a bakın nasıl devretmiş
Siyaset

Abdullah Gül’den Bülent Arınç taktiği! Başbakanlığı Erdoğan’a bakın nasıl devretmiş

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın, “Ben olmasaydım…” minvalindeki açıklamalarından sonra 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den de benzer bir söylem geldi. Gül, Başbakan olduğu dönemde siyasi yasağı yeni kalkan Erdoğan için oy istediğini ve kendisine yapılan, “Sakın başbakanlığı bırakma” telkinlerine rağmen görevi devrettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşlarıyla birlikte kurduğu AK Parti, ülkenin 25 yılına damgasını vurup lider ülke haline getirirken, Erdoğan ile birlikte yola çıkıp sonrasında savrulanların yaptığı, “Ben olmasam…” tarzında açıklamalar dikkat çekiyor.

Bülent Arınç’ın ardından benzer bir “Ben olmasam…” açıklaması da Erdoğan sayesinde Dışişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül’den geldi.

Abdullah Gül, BBC’ye verdiği röportajda nasıl büyük bir erdemle Başbakanlık görevini Tayyip Erdoğan’a devrettiğini de anlattı:

CHP’nin, Deniz Baykal’ın hakkını teslim etmek gerekir. Onlar eğer bu desteği vermeselerdi o anayasa değişikliği yapılmazdı.

Siirt’te milletvekilliği seçimi yenilendi. Ben Başbakan olarak gittim, Tayyip Bey için halka konuşma yaptım. Oy istedim, onu seçmeleri için.

Milletvekili oldu, yeminini etti. Ondan sonra baktım, açıkçası ne siyasi ahlakıma, kendi ahlakıma ne de etik anlayışıma bu şekilde devam etmeyi çok uygun bulmadım. Sağdan soldan, içeriden dışarıdan ‘Aman sen devam et’ diye telkinler çoğalınca genel merkeze gittim. ‘Bak arkadaş, artık değişiyoruz’ dedim.

Doğrusu o da hiç beklemiyordu. ‘Ya niye acele ediyoruz?’ dedi. ‘Yok, artık bu şekilde olmaz. Ben ayrılacağım, sen gel Başbakanlığı devral’ dedim

BÜLENT ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Arınç, AK Parti’nin geleceğine ilişkin temel önerisini “kuruluş ilkelerine dönüş” olarak açıklamıştı. “İlkelerimize geri döneceğiz. Tek yapacağımız şey bu” diyen Arınç, partinin kuruluşundan itibaren yanında bulunan isimleri yeniden kucaklaması gerektiğini söylemişti.

Partinin geçmişini anlatan videolarda yalnızca Erdoğan’ın öne çıkarılmasını da eleştiren Arınç, AK Parti’nin kuruluşunda Abdullah Gül, Ali Babacan ve kendisi dahil çok sayıda ismin rol oynadığını savunmuştu.

Tarihi tersine çeviremezsiniz kardeşim. Orada ben de varım. Orada Abdullah Bey de var. Orada yeri gelmiş Ali Babacan da var” diyen Arınç, “Yola beraber çıktıklarınızı unutmayacaksınız” ifadelerini kullanmıştı.

Abdullah Gül ne mesajı vermek istedi! Onlarca Türk sitesi varken İngiliz sitesine konuştu
Abdullah Gül ne mesajı vermek istedi! Onlarca Türk sitesi varken İngiliz sitesine konuştu

Gündem

Abdullah Gül ne mesajı vermek istedi! Onlarca Türk sitesi varken İngiliz sitesine konuştu

Davutoğlu'nu öven Arınç, alttan alta Erdoğan'a sataştı
Davutoğlu'nu öven Arınç, alttan alta Erdoğan'a sataştı

Siyaset

Davutoğlu'nu öven Arınç, alttan alta Erdoğan'a sataştı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Maraşlı

CHP.liler aslan gibi kükrerken senin nasıl sindiğini gördük kardeşim Abdullah diyen aslanı da gördük...hadi oradan senden lider olmaz olsaydı çoktan olurdu....

mekeknur

ÖVÜLMEK İÇİN Mİ YAPTINIZ? MİLLETE HİZMET İÇİN Mİ YAPTINIZ? ÜSTELİK KAÇ YAŞINDA HALA İLGİ ÖVGÜ BEKLİYORLAR
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Özdil’den Alihan Kuriş bombası: Operasyon CHP ve YP'ye uzanabilir
Gündem

Özdil’den Alihan Kuriş bombası: Operasyon CHP ve YP'ye uzanabilir

Yılmaz Özdil, Süleymancılar Cemaati’nin Alihan Kuriş ayağına düzenlenen finans operasyonlarının CHP ve YP’ye uzanabileceğini söyledi. Özdil,..
Alihan Kuriş’in "Kureyşi, Mehdi ve iki peygamber yetkisinde" kurgusu gündemde: Cemaate yalanlarla algı operasyonu
Gündem

Alihan Kuriş’in “Kureyşi, Mehdi ve iki peygamber yetkisinde” kurgusu gündemde: Cemaate yalanlarla algı operasyonu

Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş etrafında oluşturulan dini liderlik anlatısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Afrika’dak..
Batı mamulü sosyal medya dayatmasına tokat gibi cevap! Bakan Tekin AKİT TV'de CHP ve fondaş medyayı rezil etti!
Gündem

Batı mamulü sosyal medya dayatmasına tokat gibi cevap! Bakan Tekin AKİT TV'de CHP ve fondaş medyayı rezil etti!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Akit TV ekranlarında Erkan Tan'ın sorularını yanıtlayarak muhalefetin ve fondaş medyanın kirli maskesini bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23