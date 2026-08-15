Abdullah Gül’den Bülent Arınç taktiği! Başbakanlığı Erdoğan’a bakın nasıl devretmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşlarıyla birlikte kurduğu AK Parti, ülkenin 25 yılına damgasını vurup lider ülke haline getirirken, Erdoğan ile birlikte yola çıkıp sonrasında savrulanların yaptığı, “Ben olmasam…” tarzında açıklamalar dikkat çekiyor.

Bülent Arınç’ın ardından benzer bir “Ben olmasam…” açıklaması da Erdoğan sayesinde Dışişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül’den geldi.

Abdullah Gül, BBC’ye verdiği röportajda nasıl büyük bir erdemle Başbakanlık görevini Tayyip Erdoğan’a devrettiğini de anlattı:

“CHP’nin, Deniz Baykal’ın hakkını teslim etmek gerekir. Onlar eğer bu desteği vermeselerdi o anayasa değişikliği yapılmazdı.

Siirt’te milletvekilliği seçimi yenilendi. Ben Başbakan olarak gittim, Tayyip Bey için halka konuşma yaptım. Oy istedim, onu seçmeleri için.

Milletvekili oldu, yeminini etti. Ondan sonra baktım, açıkçası ne siyasi ahlakıma, kendi ahlakıma ne de etik anlayışıma bu şekilde devam etmeyi çok uygun bulmadım. Sağdan soldan, içeriden dışarıdan ‘Aman sen devam et’ diye telkinler çoğalınca genel merkeze gittim. ‘Bak arkadaş, artık değişiyoruz’ dedim.

Doğrusu o da hiç beklemiyordu. ‘Ya niye acele ediyoruz?’ dedi. ‘Yok, artık bu şekilde olmaz. Ben ayrılacağım, sen gel Başbakanlığı devral’ dedim”

BÜLENT ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Arınç, AK Parti’nin geleceğine ilişkin temel önerisini “kuruluş ilkelerine dönüş” olarak açıklamıştı. “İlkelerimize geri döneceğiz. Tek yapacağımız şey bu” diyen Arınç, partinin kuruluşundan itibaren yanında bulunan isimleri yeniden kucaklaması gerektiğini söylemişti.

Partinin geçmişini anlatan videolarda yalnızca Erdoğan’ın öne çıkarılmasını da eleştiren Arınç, AK Parti’nin kuruluşunda Abdullah Gül, Ali Babacan ve kendisi dahil çok sayıda ismin rol oynadığını savunmuştu.

“Tarihi tersine çeviremezsiniz kardeşim. Orada ben de varım. Orada Abdullah Bey de var. Orada yeri gelmiş Ali Babacan da var” diyen Arınç, “Yola beraber çıktıklarınızı unutmayacaksınız” ifadelerini kullanmıştı.