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Dünya Güney Kore lideri Lee’den Kuzey Kore’ye tarihi çağrı: 'Savaşı sona erdirmek için masaya oturalım'
Dünya

Güney Kore lideri Lee’den Kuzey Kore’ye tarihi çağrı: 'Savaşı sona erdirmek için masaya oturalım'

Yeniakit Publisher
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Güney Kore lideri Lee’den Kuzey Kore’ye tarihi çağrı: 'Savaşı sona erdirmek için masaya oturalım'

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Seul ve Pyongyang arasındaki gerilimi tamamen sona erdirmek ve Kuzey'in nükleer programını durdurmak adına acil müzakere çağrısında bulundu!

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile gerilimi sona erdirmek ve Pyongyang yönetiminin nükleer programının ilerlemesini durdurmanın pratik yollarını görüşmek üzere müzakerelere başlamak istediğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre Lee, Güney Kore'nin 1910 ile 1945 yılları arasındaki Japonya'nın sömürge yönetiminden kurtuluşunun 81. yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde konuşma yaptı.

Lee, "Birbirimizi tehdit etme niyetlerimizi bir kenara bırakalım ve doğrudan ilgili taraflar olarak uzun süredir devam eden savaşı sona erdirmek için görüşmelere başlayalım. Bu süreçte, Kuzey'in nükleer yeteneklerinin gelişimini durdurmanın etkili yollarını da tartışabiliriz." ifadelerini kullandı.

Gerilimi sona erdirmek ve "istikrarsız ateşkes sistemini" bir barış rejimiyle değiştirmek için çabalayacağını söyleyen Lee, yarımadadaki barışın, Kuzeydoğu Asya'da istikrar ve işbirliğini geliştirmeye ve nükleer silahsız bir dünyaya katkıda bulunmaya yardımcı olabileceğini vurguladı.

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