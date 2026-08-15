  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Operasyon Süleymancılar’a mı Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne mi? 20 yıllık cemaat mensubu konuştu Devlet kırmızı bültenli firarilerin tepesinde: 12 ülkeden 51 kişi Türkiye’ye getirildi Türkiye'nin Suriye planı! Hedef 10 milyar dolar ‘Polis gelene kadar oyaladım’ 650 bin liralık vurgunu kuyumcunun dikkati engelledi Erdoğan liderliğinde Türkiye ümmetin umudu oldu! Türkiye barışın ve kardeşliğin teminatı Akit TV’nin Türksat Frekans Bilgileri Değişiyor! Yeni frekans daha güçlü yayın DEM Parti’den ayrılmıştı: AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı oldu! Türkan Kayır kimdir? Mustafa Ceylan Batı’nın “Yahudi-Hristiyan değerleri” söylemini hedef aldı: Vahşetin üzerini böyle örtüyorlar Alihan Kuriş soruşturmasında dikkat çeken gelişme! Evrakları imha ederken yakalandılar 10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı Gündüz öğretmen geceleyin kadınlar imamı!
Spor Beşiktaş’ta 22 yıllık Necip Uysal dönemi bitiyor!
Spor

Beşiktaş’ta 22 yıllık Necip Uysal dönemi bitiyor!

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Beşiktaş’ta 22 yıllık Necip Uysal dönemi bitiyor!

Süper Lig devi Beşiktaş, futbol kariyerini noktalama kararı alan Necip Uysal’a Eyüpspor maçı öncesi veda töreni düzenleneceğini açıkladı.

Beşiktaş, altyapısından yetişen ve 22 yıl boyunca siyah-beyazlı formayı giyen Necip Uysal'ın futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada Necip Uysal'ın Beşiktaş tarihindeki uzun soluklu kariyerine dikkat çekerek deneyimli futbolcuya teşekkür etti. Beşiktaş'ın çocuğu olarak nitelendirilen Uysal'ın, altyapıdan A takıma uzanan kariyerinde 10 kupa kazandığı belirtildi.

Beşiktaş açıklamasında, Uysal'ın kulüp tarihinin en fazla forma giyen oyuncularından biri olduğu ve en uzun süre kaptanlık yapan isim olarak da tarihe geçtiği vurgulandı.

 

22 yıl önce küçük yaşta Beşiktaş altyapısına adım atan Necip Uysal, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında da mücadele etti. Kariyeri boyunca kulübüne bağlılığı ve istikrarıyla öne çıkan Uysal, Beşiktaş taraftarının hafızasında özel bir yere sahip oldu.

Beşiktaş, Necip Uysal için yarın Eyüpspor karşılaşması öncesinde özel bir veda töreni düzenleneceğini duyurdu.

Necip Uysal'ın veda töreni yarın saat 21.00'de, Beşiktaş'ın sahasında gerçekleştirilecek.

Siyah-beyazlı kulüp, paylaşımını "İyi ki Beşiktaşlısın Necip. İyi ki bizim çocuğumuzsun" mesajıyla tamamladı.

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, kabri başında anıldı
Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, kabri başında anıldı

Spor

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, kabri başında anıldı

Beşiktaş - Hradec Kralove maçının ilk 11’leri açıklandı
Beşiktaş - Hradec Kralove maçının ilk 11’leri açıklandı

Spor

Beşiktaş - Hradec Kralove maçının ilk 11’leri açıklandı

Beşiktaş turladı rakip Kauno Zalgiris
Beşiktaş turladı rakip Kauno Zalgiris

Spor

Beşiktaş turladı rakip Kauno Zalgiris

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! O isimle yollar ayrılıyor
Beşiktaş’ta yaprak dökümü! O isimle yollar ayrılıyor

Spor

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! O isimle yollar ayrılıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23