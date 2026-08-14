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Gündem Dervişoğlu: Akbabaların kopardığı et bizi acıtmaz! Peş peşe ayrılıklar İP’te ayarları bozdu
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Dervişoğlu: Akbabaların kopardığı et bizi acıtmaz! Peş peşe ayrılıklar İP’te ayarları bozdu

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Dervişoğlu: Akbabaların kopardığı et bizi acıtmaz! Peş peşe ayrılıklar İP’te ayarları bozdu

24 saat arayla iki vekilin istifa etmesi İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun kimyasını bozdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Dervişoğlu, "İlk kez eksilmiyoruz... İlk kez bölünmüyoruz… İlk kez ihanete uğramıyoruz… Gönderdiğiniz akbabaların kopardığı et, bizi hem acıtmaz hem de tüketmez. Bu siyasi namus bataklığında siz boğulacaksınız, biz değil!.." dedi.

İYİ Parti'de 24 saat arayla iki milletvekilinin istifa etmesinin ardından Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu sert bir açıklama yaptı.

24 SAATTE İKİ VEKİL İSTİFA ETTİ

Son dönemde AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar ile gündeme gelen İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, dün partisinden istifa etmişti. Henüz bu istifanın şok atlatılmadan İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş da partisinden istifa etti.

"KURUCUSU OLDUĞUM İYİ PARTİ'DEN İSTİFA EDİYORUM"

Ömer Karakaş yaptığı açıklamada, "Kurucusu ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den, gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum." dedi. Karakaş'ın istifanın ardından AK Parti'ye geçeceğini iddia edildi.

 

DERVİŞOĞLU: İLK KEZ İHANETE UĞRAMIYORUZ"

Bu istifanın ardında İYİ Parti'nin vekil sayısı 27'ye düşerken partinin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medyadan sert bir açıklama yaptı. Dervişoğlu, "İlk kez eksilmiyoruz... İlk kez bölünmüyoruz… İlk kez ihanete uğramıyoruz… Gönderdiğiniz akbabaların kopardığı et, bizi hem acıtmaz hem de tüketmez. Bu siyasi namus bataklığında siz boğulacaksınız, biz değil!.." dedi.

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