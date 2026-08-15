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Gündem Örgütün genel merkezinde olay çıktı! Alihan Kuriş'in militanları polisle karşı karşıya geldi
Gündem

Örgütün genel merkezinde olay çıktı! Alihan Kuriş'in militanları polisle karşı karşıya geldi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ümraniye’de Alihan Kuriş suç örgütünün ana üssü olarak bilinen lokasyona kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Arama faaliyetleri yürütülürken olay yerinde toplanan kalabalık, görevli polislerin çalışmasını sabote etmeye çalıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Ümraniye ilçesinde Alihan Kuriş suç örgütünün merkezi olarak bilinen adrese yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Esenevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan binaya giren güvenlik güçlerinin arama ve inceleme çalışmaları gerçekleştirildi.

KURİŞ'İN GENEL MERKEZİNE OPERASYON

Operasyonun yürütüldüğü kompleks içerisinde yer alan ve örgütle bağlantılı olduğu belirtilen hastanenin faaliyetleri durduruldu. Bina içerisinde emniyet güçlerince detaylı arama yürütülürken, çevrede toplanan kalabalık ve artan güvenlik ihtiyacı nedeniyle bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ve ek polis ekibi takviye edildi.

POLİSİ DURDURMAYA ÇALIŞTILAR

Operasyon sırasında bölgede toplanan kalabalık bir grup polis ekiplerini engellemeye çalıştı.

Bölgeye intikal eden emniyet güçleri, operasyon adresinin etrafında barikatlar kurarak geniş çaplı bir güvenlik koridoru oluşturdu. Karadan yürütülen baskın ve çevre güvenliği çalışmalarının, emniyet birimleri tarafından helikopter ve dronlar vasıtasıyla havadan da anlık olarak takip edildiği kaydedildi.

SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında MASAK raporu hazırlandı.

 

MASAK raporunda, örgüte ait şirketlerin birçoğunun 2020'den sonra finansal işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı, şirketlerin bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde oldukça yüksek sermayeyle yeni şirket kurulduğu, kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünen şirketten farklı faaliyet alanlarına sahip olduğu tespit edildi.

 

Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı, aktif ticaret yapılmadığı ancak söz konusu sermayeyle bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği aktarılan raporda, suç örgütünün bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerin takibini zorlaştırmayı amaçladığı kaydedildi.

Kaynak: Haber7

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