AK Parti safları 3 yeni milletvekiliyle daha da güçlendi! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı

İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile Gelecek Partisi/Yeni Yol Partisi'nden ayrılan İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, tercihlerini AK Parti'den yana kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rozetlerini Bizzat Taktı

Tören kapsamında AK Parti ailesine katılan isimlerin rozetleri Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat takıldı.

Milletin Hizmet Kervanına Yeni Katılımlar

Muhalefet saflarındaki dağınıklık ve vizyonsuzluktan rahatsız olan isimlerin AK Parti çatısı altında toplanmaya devam ettiğini gösteren bu adımla birlikte Meclis'teki sandalye dağılımında da önemli bir değişim yaşandı.