Konyaspor’a 4 takviye birden
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Trendyol Süper Lig’in köklü takımlarından Konyaspor, Eric Konate, Mohamed Fofana, Alpha Fofana ve İbrahima Bah'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fildişi Sahili'nden sol bek Eric Souleymane Konate ve orta saha oyuncusu Mohamed Samoussy Fofana, Gineli stoper Alpha Fofana ile orta saha oyuncusu İbrahima Bah ile 5'er yıllık sözleşme imzalandı.
Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Erkek de hazır bulundu.
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