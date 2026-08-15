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Kanser tedavisi bile gökyüzünden koparamadı! Ameliyat sonrası 50 kez uçtu

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Kanser tedavisi bile gökyüzünden koparamadı! Ameliyat sonrası 50 kez uçtu

Artvin’de düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması’na katılan 61 yaşındaki Muammer Çubukçu, pankreas kanseri tedavisine rağmen spor tutkusundan vazgeçmiyor.

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Foto - Kanser tedavisi bile gökyüzünden koparamadı! Ameliyat sonrası 50 kez uçtu

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde 65 sporcunun mücadele ettiği yamaç paraşütü yarışmasında Muammer Çubukçu’nun hikeyesi dikkat çekti.

#2
Foto - Kanser tedavisi bile gökyüzünden koparamadı! Ameliyat sonrası 50 kez uçtu

Artvin Valiliği ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu iş birliğinde 12-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ‘Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Türkiye Şampiyonası’nın etabına Kemalpaşa ilçesi ev sahipliği yaptı. İlçenin Üçkardeş köyünde bulunan yaklaşık 300 metre rakımlı Atmaca Tepesi’nden havalanan sporcular, deniz kenarında oluşturulan dairesel hedefe iniş yaparak derece elde etmeye çalıştı. Yarışmaya Türkiye’nin farklı kentlerinden 65 sporcu katıldı. Dört gün sürecek yarışmada sporcular, hava koşullarının uygun olması halinde toplam 12 sorti uçuş gerçekleştirecek. Uçuşlar sonunda sporcuların ortalama puanları değerlendirilerek sıralama oluşturulacak. Yarışmada elde edilen puanlar, Türkiye Şampiyonası final etabına katılacak sporcuların belirlenmesinde de etkili olacak.

#3
Foto - Kanser tedavisi bile gökyüzünden koparamadı! Ameliyat sonrası 50 kez uçtu

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, organizasyonun kentte ilk kez düzenlenmesi nedeniyle önemli olduğunu belirterek, yarışmanın gelecek yıllarda daha kapsamlı şekilde yapılmasını hedeflediklerini söyledi. Kara, “Türkiye’nin farklı şehirlerinden profesyonel sporcuları hedef yarışması için ilimizde, ilçemizde misafir ediyoruz. Buradaki puanlar sonrasında milli takıma seçilecek sporcular olacak. Daha sonrasında da Dünya Kupası’na katılma şansı elde edecekler. İnşallah önümüzdeki yıl daha geniş kapsamlı, kendimizi çek ederek daha iyi bir organizasyonla gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Artvin'de yamaç paraşütü kültürünü oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

#4
Foto - Kanser tedavisi bile gökyüzünden koparamadı! Ameliyat sonrası 50 kez uçtu

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Ulusal Hakemi Tuncay Özkan, yarışmanın Artvin’in turizm potansiyelinin tanıtılması açısından önemli bir başlangıç olduğunu belirterek, “Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun bu Artvin ilini değerlendirerek burada turizm yaratması adına, turizm şehri olması adına çok güzel bir başlangıçla sunumu başlattılar. Türkiye’nin her yerinden 65 tane pilotumuzun buraya gelerek Artvin’i hem de doğasını hem de çevresini görerek hem buradaki turizmi geliştirerek yarışmayı yapmaya başladılar. Pilotlarımız burada yarışmada derece aldıktan sonra başka bir yarışma etabında Türkiye’yi temsil etmek üzere yarışacaklar ve Türkiye’yi uluslararası düzeyde temsil edecekler” dedi. Sporculardan emekli asker Muammer Çubukçu (61), sağlık sorunlarına rağmen yamaç paraşütü sporunu sürdürdüğünü söyledi. Türk Hava Kuvvetleri’nde 28 yıl arama kurtarma kontrolörü olarak görev yapan Çubukçu, emekli olduktan sonra da dağcılık, kayak ve sualtı sporlarıyla ilgilendiğini ifade etti. Yaklaşık 9 yıldır hedef yarışmalarına katıldığını ifade eden Çubukçu, bu yıl pankreas kanseri teşhisi konulduğunu ve 9 saatlik bir ameliyat geçirdiğini söyledi. Kemoterapi tedavisi gördüğünü aktaran Çubukçu, yamaç paraşütünün kendisine moral verdiğini belirterek, “Ameliyatımdan sonra şu an 50’nci uçuşumu falan yapıyorum. Böyle bir spor; tek biraz kilo kaybım var. 76-77 kiloydum. Şu an 66’lar. Sonuçta doğadayım, spor yapıyorum. Ne yapıyorum? Moralleniyorum, yani moral buluyorum. Yatakta, evde yatmayı seven bir insan değilim. Spor yapmayı seven bir insanım” diye konuştu.

#5
Foto - Kanser tedavisi bile gökyüzünden koparamadı! Ameliyat sonrası 50 kez uçtu

Mardin’den yarışmaya katılan yamaç paraşütü sporcusu Sakine Çetin de Karadeniz ikliminin kendileri için farklı bir deneyim olduğunu söyledi. Çetin, “Biz daha çok karasal iklimde uçuyoruz aslında. Karasal iklim birazcık daha sert uçuş anlamında. Burada biraz daha iklim deniz havasında. Bizim için tabii ki farklı bir deneyim oluyor. Özellikle toz olmaması, sürekli yeşillikle uçuyor olmamız falan bizim için çok güzel bir deneyim oluyor şu anda” ifadelerini kullandı. Yarışmanın 16 Ağustos’ta yapılacak final etabıyla sona ermesi bekleniyor.

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