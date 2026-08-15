Kanser tedavisi bile gökyüzünden koparamadı! Ameliyat sonrası 50 kez uçtu

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Ulusal Hakemi Tuncay Özkan, yarışmanın Artvin’in turizm potansiyelinin tanıtılması açısından önemli bir başlangıç olduğunu belirterek, “Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun bu Artvin ilini değerlendirerek burada turizm yaratması adına, turizm şehri olması adına çok güzel bir başlangıçla sunumu başlattılar. Türkiye’nin her yerinden 65 tane pilotumuzun buraya gelerek Artvin’i hem de doğasını hem de çevresini görerek hem buradaki turizmi geliştirerek yarışmayı yapmaya başladılar. Pilotlarımız burada yarışmada derece aldıktan sonra başka bir yarışma etabında Türkiye’yi temsil etmek üzere yarışacaklar ve Türkiye’yi uluslararası düzeyde temsil edecekler” dedi. Sporculardan emekli asker Muammer Çubukçu (61), sağlık sorunlarına rağmen yamaç paraşütü sporunu sürdürdüğünü söyledi. Türk Hava Kuvvetleri’nde 28 yıl arama kurtarma kontrolörü olarak görev yapan Çubukçu, emekli olduktan sonra da dağcılık, kayak ve sualtı sporlarıyla ilgilendiğini ifade etti. Yaklaşık 9 yıldır hedef yarışmalarına katıldığını ifade eden Çubukçu, bu yıl pankreas kanseri teşhisi konulduğunu ve 9 saatlik bir ameliyat geçirdiğini söyledi. Kemoterapi tedavisi gördüğünü aktaran Çubukçu, yamaç paraşütünün kendisine moral verdiğini belirterek, “Ameliyatımdan sonra şu an 50’nci uçuşumu falan yapıyorum. Böyle bir spor; tek biraz kilo kaybım var. 76-77 kiloydum. Şu an 66’lar. Sonuçta doğadayım, spor yapıyorum. Ne yapıyorum? Moralleniyorum, yani moral buluyorum. Yatakta, evde yatmayı seven bir insan değilim. Spor yapmayı seven bir insanım” diye konuştu.