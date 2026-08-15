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Gündem Operasyon Süleymancılar’a mı Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne mi? 20 yıllık cemaat mensubu konuştu
Gündem

Operasyon Süleymancılar’a mı Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne mi? 20 yıllık cemaat mensubu konuştu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş Suç Örgütü”ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından operasyonun Süleymancılar cemaatine yönelik olup olmadığı tartışılırken, yaklaşık 20 yıl boyunca cemaatin içerisinde bulunduğunu belirten bir kişinin açıklamaları gündem oldu. Konuşmacı, operasyonun cemaatin dini ve eğitim faaliyetlerinden ziyade Alihan Kuriş çevresinde oluştuğunu öne sürdüğü yapılanmaya yönelik olduğunu söyledi.

“Alihan Kuriş Suç Örgütü” soruşturması kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, uzun yıllar Süleymancılar cemaatinin içerisinde bulunduğunu söyleyen bir kişi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Videoda konuşan kişi, yaklaşık 20 yıllık cemaat geçmişi bulunduğunu belirterek yaşananları kendi gözlemleri üzerinden anlattı.

“BUNLAR SÜLEYMANCILAR DEĞİL”

Operasyonun bütün Süleymancılar cemaatine mal edilmesine karşı çıkan konuşmacı, Alihan Kuriş ve çevresindeki yapıyla cemaat tabanının birbirinden ayrılması gerektiğini savundu.

Konuşmasında açık şekilde “Bunlar Süleymancı değil” ifadelerini kullanan kişi, asıl tartışılması gereken noktanın cemaat adına toplanan paraların nerelerde kullanıldığı olduğunu ileri sürdü.

“YURTLARI VE TALEBELERİ BIRAKTILAR”

Konuşmacının en dikkat çekici açıklamalarından biri de Süleymancılar denildiğinde yıllardır öne çıkan öğrenci yurtları ve eğitim faaliyetleri konusunda oldu.

Cemaatin temel faaliyet alanının talebelerin eğitimi ve yurt hizmetleri olduğunu hatırlatan konuşmacı, Alihan Kuriş dönemindeki yapılanmanın bu anlayıştan uzaklaştığını dile getirdi.

Kişi, Kuriş çevresindeki isimlerin “yurtları ve talebeleri bırakıp” ticari faaliyetlere ağırlık verdiğini öne sürdü.

MİLYONLARCA DOLARLIK PARA İDDİASI

Videoda cemaat tabanından toplanan paralara ilişkin de çarpıcı ifadeler kullanıldı.

Konuşmacı, cemaat mensuplarından ve destekçilerden toplandığını söylediği milyonlarca doların kurulan şirketlere aktarıldığını öne sürdü.

Bu nedenle yürütülen soruşturmanın bir dini cemaate yönelik operasyon olarak gösterilmesine karşı çıkan konuşmacı, Alihan Kuriş çevresindeki yapılanmayı sert sözlerle eleştirerek “Bunlar yurtları ve talebeleri bırakıp cemaatten topladıkları milyonlarca doları kurdukları şirketlere harcayan bir çete” ifadelerini kullandı.

OPERASYON KİME YÖNELİK?

Soruşturmanın resmi adlandırmasında da “Alihan Kuriş Suç Örgütü” ifadesinin kullanılması dikkat çekerken, videodaki konuşmacı operasyonun Süleymancılar cemaatinin tamamına yönelik olmadığı görüşünü dile getirdi.

Yaklaşık 20 yıl boyunca cemaatin içerisinde bulunduğunu belirten kişinin açıklamaları, “Operasyon Süleymancılar’a mı, yoksa Alihan Kuriş ve çevresindeki yapılanmaya mı yönelik?” tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

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Yorumlar

Aparat

Perinçege maşalık yapanlara LANET OLSUN

misafir

hiç inandırıcı değil.
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