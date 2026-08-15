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Ekonomi Zamlı haliyle, 7,5 milyar liralık ödeme! 'Evde Bakım Yardımı' hesaplara yatırılıyor
Ekonomi

Zamlı haliyle, 7,5 milyar liralık ödeme! 'Evde Bakım Yardımı' hesaplara yatırılıyor

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Zamlı haliyle, 7,5 milyar liralık ödeme! 'Evde Bakım Yardımı' hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin artışlı tutarlarla hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Evde Bakım Yardımı alan vatandaşların beklediği zamlı ödemeler başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş,bakanlık tarafından sunulan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, "Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz. Bu çerçevede 2026 yılı içinde bugüne kadar toplam 48,6 milyar liralık destek sağladık" ifadelerini kullandı.

 

Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Evde Bakım Yardımı aylık ödemelerinin temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 13 bin 878 liradan 15 bin 775 liraya çıkarıldığını ve her ayın 15'inde hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını belirtti. Göktaş, "Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini bu ay hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda toplam 7,5 milyar lira ödeme yapıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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