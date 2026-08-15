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Yerel 19 yaşındaki gençten acı haber! Serinlemek için denize girdi, bir daha çıkamadı
Yerel

19 yaşındaki gençten acı haber! Serinlemek için denize girdi, bir daha çıkamadı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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19 yaşındaki gençten acı haber! Serinlemek için denize girdi, bir daha çıkamadı

Antalya’nın Alanya ilçesinde denize giren 19 yaşındaki Ömer Faruk Güral bir süre sonra gözden kayboldu. Ekiplerin uzun süren arama çalışmalarının ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Alanya’da acı bir olay yaşandı. Olay, dün akşam saatlerinde Galip Dere Plajı’nda meydana geldi. Denize giren Ömer Faruk Güral, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Güral’ın denizden çıkmadığını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, Güral’ın son görüldüğü bölgede denizden arama çalışması başlattı. Uzun süre devam eden çalışmalar sırasında ekipler bölgeyi geniş çaplı taradı. Çalışmalarının sonunda Ömer Faruk Güral’ın cansız bedeni bulundu. Kıyıya çıkarılan Güral’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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