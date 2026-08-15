Devlet kırmızı bültenli firarilerin tepesinde: 12 ülkeden 51 kişi Türkiye’ye getirildi

Türkiye’nin son dönemde hız verdiği uluslararası iade çalışmaları kapsamında yurt dışında yakalanan firariler birer birer Türkiye’ye getiriliyor.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 45 günlük dönemde 12 farklı ülkeden toplam 51 kişinin iadesi gerçekleştirildi.

“REDKİTLER” LİDERİ GÜRCİSTAN’DAN GETİRİLDİ

Gürcistan ile yürütülen çalışmalar sonucunda 13 Ağustos’ta üç önemli iade gerçekleştirildi.

“Kasten öldürme” ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından kırmızı bültenle aranan ve “Redkitler” suç örgütü lideri olduğu belirtilen Ferhat Delen, Gürcistan’daki adli sürecin tamamlanmasının ardından Sarp Sınır Kapısı’nda Türk yetkililere teslim edildi.

“Kule Emre” organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan da aynı gün Türkiye’ye getirildi. Tekkalan hakkında silahla tehdit, yaralama, kamu malına zarar verme ve cezaevinden kaçma dahil çeşitli suçlardan 14 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Silahlı yağma, göçmen kaçakçılığı ve hırsızlık suçlarından toplam 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Erdoğan Aykut da Gürcistan’dan iade edildi.

SERKAN KURTULUŞ 6 YIL SONRA TÜRKİYE’DE

Uzun süredir kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş’un Arjantin’deki iade süreci de sonuçlandı.

11 Haziran 2020’de Arjantin’de yakalanan Kurtuluş’un sığınma başvurusu ve hukuki itirazları nedeniyle süreç yaklaşık 6 yıl sürdü.

Arjantin Yüksek Mahkemesi’nin iade kararını onamasının ardından Brezilya üzerinden transit geçiş için gerekli işlemler tamamlandı. Kurtuluş, 13 Ağustos’ta Arjantin’de teslim alınarak 14 Ağustos gecesi İstanbul’a getirildi.

45 GÜNDE 51 FİRARİ TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

1 Temmuz-14 Ağustos döneminde en fazla iade 27 kişiyle Gürcistan’dan gerçekleştirildi.

Gürcistan’ı 8 kişiyle Almanya, 6 kişiyle Yunanistan ve 2 kişiyle Belçika takip etti. Diğer ülkelerden gerçekleştirilen iadelerle birlikte toplam sayı 51’e ulaştı.

27 ÜLKEYE 110 YENİ İADE TALEBİ

Türkiye aynı dönemde yurt dışındaki firarilerin yakalanarak ülkeye getirilmesi için diplomatik ve hukuki girişimlerini de sürdürdü.

27 ülkeye toplam 110 yeni iade talebi gönderildi. Bunların 78’inin adi suçlar, 32’sinin ise terör suçları kapsamında olduğu belirtildi.

En fazla talep Almanya’ya yapılırken bu ülkeyi Yunanistan, Gürcistan ve Hollanda takip etti.

FETÖ İÇİN 21 İADE TALEBİ

Terör suçları kapsamında gönderilen 32 iade talebinin 21’inin FETÖ mensuplarına yönelik olduğu belirtildi. Talepler 9 farklı ülkeye iletilirken Almanya, Hollanda ve ABD öne çıktı.

Ayrıca FETÖ kapsamında aranan 28 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebi Adalet Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı’na iletildi.

Türkiye’nin yurt dışına kaçan suç şüphelileri ve hükümlülerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarının önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.