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Gündem Batı mamulü sosyal medya dayatmasına tokat gibi cevap! Bakan Tekin AKİT TV'de CHP ve fondaş medyayı rezil etti!
Gündem

Batı mamulü sosyal medya dayatmasına tokat gibi cevap! Bakan Tekin AKİT TV'de CHP ve fondaş medyayı rezil etti!

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Akit TV ekranlarında Erkan Tan'ın sorularını yanıtlayarak muhalefetin ve fondaş medyanın kirli maskesini bir kez daha düşürdü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Akit TV ekranlarında Erkan Tan'ın canlı yayın konuğu olarak gündeme ilişkin ezber bozan açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, Meclis kürsüsünden şov yapıp sosyal medyaya oynayan muhalefet anlayışını sert sözlerle eleştirdi.

Siyonist ve Küresel Odakların Değirmenine Su Taşıyorlar

Amerika'dan ve Batılı merkezlerden yönetilen sosyal mecraların gençliği zehirlemesine karşı amansız bir mücadele verdiklerini vurgulayan Bakan Yusuf Tekin, milli birliğe kasteden bu yapılar karşısında durmaya devam edeceklerini belirtti. Çocuklarımızın bu toprakların öz evladı olarak yetişmesini hazmedemeyen zihniyete tepki gösteren Tekin, Meclis'te estirilen sahte rüzgarların tek amacının sosyal medya primciliği olduğunu kaydetti.

Ramazan Düşmanlığı Yapan Edepsizlere Osmanlı Tokadı

Ramazan ayında çocuklara yardımlaşma, merhamet ve dayanışma duygularını aşılamak için düzenlenen etkinliklere karşı çıkan CHP zihniyetini hedefe koyan Bakan Tekin, "Ramazan'da ev süsleyen evlatlarımızı diline dolayanlar Noel sevdasıyla yatıp kalkıyor" ifadeleriyle batı hayranı güruhun gerçek yüzünü ortaya koydu. Çocuklarımızın atalarına, şehitlerine ve ay-yıldızlı bayrağına bağlı yetişmesini hedefleyen milli maarif hamlesinin kararlılıkla süreceği bir kez daha ilan edildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den şok cevap! Bizden ne istiyorsunuz sorusuna öyle bir cevap verdi ki sosyal medyada viral oldu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den şok cevap! Bizden ne istiyorsunuz sorusuna öyle bir cevap verdi ki sosyal medyada viral oldu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den şok cevap! Bizden ne istiyorsunuz sorusuna öyle bir cevap verdi ki sosyal medyada viral oldu

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