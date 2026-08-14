Batı mamulü sosyal medya dayatmasına tokat gibi cevap! Bakan Tekin AKİT TV'de CHP ve fondaş medyayı rezil etti!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Akit TV ekranlarında Erkan Tan'ın canlı yayın konuğu olarak gündeme ilişkin ezber bozan açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, Meclis kürsüsünden şov yapıp sosyal medyaya oynayan muhalefet anlayışını sert sözlerle eleştirdi.

Siyonist ve Küresel Odakların Değirmenine Su Taşıyorlar

Amerika'dan ve Batılı merkezlerden yönetilen sosyal mecraların gençliği zehirlemesine karşı amansız bir mücadele verdiklerini vurgulayan Bakan Yusuf Tekin, milli birliğe kasteden bu yapılar karşısında durmaya devam edeceklerini belirtti. Çocuklarımızın bu toprakların öz evladı olarak yetişmesini hazmedemeyen zihniyete tepki gösteren Tekin, Meclis'te estirilen sahte rüzgarların tek amacının sosyal medya primciliği olduğunu kaydetti.

Ramazan Düşmanlığı Yapan Edepsizlere Osmanlı Tokadı

Ramazan ayında çocuklara yardımlaşma, merhamet ve dayanışma duygularını aşılamak için düzenlenen etkinliklere karşı çıkan CHP zihniyetini hedefe koyan Bakan Tekin, "Ramazan'da ev süsleyen evlatlarımızı diline dolayanlar Noel sevdasıyla yatıp kalkıyor" ifadeleriyle batı hayranı güruhun gerçek yüzünü ortaya koydu. Çocuklarımızın atalarına, şehitlerine ve ay-yıldızlı bayrağına bağlı yetişmesini hedefleyen milli maarif hamlesinin kararlılıkla süreceği bir kez daha ilan edildi.