Avcılar D-100’de korkutan anlar! İki motosiklet böyle çarpıştı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Avcılar D-100 karayolunda emniyet şeridinde ilerleyen iki motosikletin çarpışması korku dolu anlara neden oldu.
İstanbul Avcılar Merkez Mahallesi’nde sabah saatlerinde iki motosikletin çarpıştığı kaza yaşandı.
Kaza, Cuma günü saat 06.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Emniyet şeridinde hızla ilerleyen iki motosikletliden biri yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen başka bir motosikletli yavaşlayan motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen iki motosikletin sürücüsü de kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kaza anı, D-100 yan yolda ilerleyen bir aracın kamerası ile kaydedildi.