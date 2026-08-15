  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zamlı haliyle, 7,5 milyar liralık ödeme! 'Evde Bakım Yardımı' hesaplara yatırılıyor Abdullah Gül’den Bülent Arınç taktiği! Başbakanlığı Erdoğan’a bakın nasıl devretmiş Bir babasına baktı, bir ekrana... Esra Albayrak hüngür hüngür ağladı Bize bunlarla gelin... Yunanların İsrailli turistlere bile tahammülü yok! 'Onları ülkemizde istemiyoruz' Operasyon Süleymancılar’a mı Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne mi? 20 yıllık cemaat mensubu konuştu Devlet kırmızı bültenli firarilerin tepesinde: 12 ülkeden 51 kişi Türkiye’ye getirildi Türkiye'nin Suriye planı! Hedef 10 milyar dolar ‘Polis gelene kadar oyaladım’ 650 bin liralık vurgunu kuyumcunun dikkati engelledi Erdoğan liderliğinde Türkiye ümmetin umudu oldu! Türkiye barışın ve kardeşliğin teminatı Akit TV’nin Türksat Frekans Bilgileri Değişiyor! Yeni frekans daha güçlü yayın
Yaşam Yasağa rağmen denize girdiler! Ölümle burun buruna
Yaşam

Yasağa rağmen denize girdiler! Ölümle burun buruna

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yasağa rağmen denize girdiler! Ölümle burun buruna

Ordu’nun Ünye ilçesinde denize girmenin yasak olduğu günde serinlemek isteyen 2 kardeş akıntıya kapıldı.

Ordu’da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlerin yasaklandığı gün korkutan bir olay yaşandı.

 

Ordu Valiliği, rüzgara bağlı olarak denizde oluşabilecek yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi nedeniyle bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Erzurum’dan Ordu’ya tatile gelen Mustafa A. ve Yılmaz A. kardeşler, öğle saatlerinde Ünye’nin Kavaklar mevkisinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan kardeşler, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaran ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle denizden çıkarılan kardeşler, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Mustafa A. ve Yılmaz A., Fatsa ve Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kepçe operatörüne büyük şok: Köpekleri boğulmaktan kurtardı işten kovuldu!
Kepçe operatörüne büyük şok: Köpekleri boğulmaktan kurtardı işten kovuldu!

Yerel

Kepçe operatörüne büyük şok: Köpekleri boğulmaktan kurtardı işten kovuldu!

19 yaşındaki gençten acı haber! Serinlemek için denize girdi, bir daha çıkamadı
19 yaşındaki gençten acı haber! Serinlemek için denize girdi, bir daha çıkamadı

Yerel

19 yaşındaki gençten acı haber! Serinlemek için denize girdi, bir daha çıkamadı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23