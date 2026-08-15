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Dünya Belçika tarihinin en büyük felaketini yaşıyor
Dünya

Belçika tarihinin en büyük felaketini yaşıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Belçika tarihinin en büyük felaketini yaşıyor

Belçika'da kayıtlara geçen en büyük orman yangını yaşanıyor. Ülke, yangınla mücadele için AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdi.

Belçika'nın doğusundaki Hautes Fagnes (Yüksek Fens) bölgesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 1600 hektarlık alanı etkileyerek ülkede kayıtlara geçen en büyük yangın haline geldi.

Belçika resmi haber ajansı Belga'ya göre, Liege vilayetinde yer alan ülkenin en büyük ve eski doğa koruma alanı Hautes Fagnes’te dün öğleden sonra başlayan yangın halen kontrol altına alınamadı.

Ülkenin farklı bölgelerinden çok sayıda itfaiye ekibinin de sevk edildiği yangın bölgesindeki faaliyetlere, Belçika ordusu, polis ve çiftçiler de destek veriyor.

Belçika, yangının hızla büyümesinin ardından Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdi.

Talep üzerine AB, yangına müdahale için bölgeye 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk etti.

 

Yangın şimdiye kadar yaklaşık 1600 hektarlık alanı etkiledi.

Devam eden yangın, 2011'de yaklaşık 1400 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını geride bırakarak Belçika'da kayıtlara geçen en büyük yangın haline geldi.

Rüzgar ve yoğun duman nedeniyle Liege Valiliği, Waimes'e bağlı Sourbrodt ile Bütgenbach'taki bazı yerleşim bölgelerinde yaşayanların evlerini tahliye etmelerini istedi.

Tahliye edilenlerin barınması için yakınlardaki bir spor salonu kullanıma açıldı.

Yangın nedeniyle bölgedeki kara yollarının bazı kesimleri trafiğe kapatılırken, yetkililer halktan Hautes Fagnes bölgesine gitmemelerini istedi.

Belçika'da son günlerde sıcak hava dalgası yaşanıyor. Dün ülkede bu yılın en sıcak günü yaşanmış, bazı bölgelerde sıcaklık 37 dereceye kadar çıkmıştı.

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