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Yaşam Görenler şaşırıp kaldı! Çorlu girişini adeta istila ettiler
Yaşam

Görenler şaşırıp kaldı! Çorlu girişini adeta istila ettiler

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Tekirdağ Çorlu'da girişinde çok sayıda leylek aydınlatma direklerine, ağaçlara ve çevredeki yapılara kondu.

Çorlu girişinde yüzlerce metre boyunca uzanan yol, leyleklerin konaklama noktasına dönüştü. Yol boyunca uzanan aydınlatma direklerinin yanı sıra çevredeki yapıların üzerinde, ağaçlarda ve tarlalarda çok sayıda leylek konakladı.

 

Özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan manzarada leyleklerin aydınlatma direklerinin kollarına adeta sıra sıra dizildiği görüldü. Yol kenarındaki ağaçlar ve çevredeki yapılarda da çok sayıda leyleğin bulunması dikkat çekti.

 

Çorlu girişindeki yol, yüzlerce metre boyunca devam eden aydınlatma direkleri ve bu direklerin üzerinde konaklayan leyleklerle ilginç bir görüntü oluşturdu. Sürü halindeki leylekler, bölgeden geçen sürücülerin de dikkatini çekti.

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