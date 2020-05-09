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Aktüel

Vali Demirtaş, askeri ve idari yetkililerle bir araya geldi

Vali Mahmut Demirtaş, korona virüs salgını sebebiyle il genelinde yapılan tüm faaliyetleri değerlendirmek üzere askeri ve idari yetkililerle bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:07:54 -
Vali Demirtaş, askeri ve idari yetkililerle bir araya geldi

Vali Mahmut Demirtaş, korona virüs salgını sebebiyle il genelinde yapılan tüm faaliyetleri değerlendirmek üzere askeri ve idari yetkililerle bir araya geldi.


6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Ertuğrul Sağlam, vali yardımcıları, merkez ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü ile İl Jandarma Komutanının katıldığı toplantıda; pandemi sürecinde il genelinde alınan tedbirler tüm ayrıntılarıyla değerlendirildi.


Salgının Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren planlı bir şekilde yürütülen çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçları hakkında görüşülen toplantıda, sürecin ilerleyen dönemlerinde yapılması planlanan çalışmalar ve alınması gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.


Vali Demirtaş, toplantıda yaptığı değerlendirmede; virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının il genelindeki etkisini en aza indirebilmek amacıyla tüm kurumlarla koordineli olarak birçok çalışma gerçekleştirdiklerini ve bundan sonraki süreçte de çalışmalarını aynı titizlikle sürdüreceklerini ifade etti.


Demirtaş, amacın bu süreci en hafif şekilde atlatmak olduğunu belirterek şunları söyledi:


“Vatandaşlarımızı virüsten korumak için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza destek olacak olan en önemli şey; hemşehrilerimizin de tedbirli olmaları ve kurallara uymaları. Vatandaşlarımızdan salgından korunma noktasında asla rehavete kapılmamalarını istiyoruz. Tüm vatandaşlarımız normalleşme planı doğrultusunda yeniden hizmet vermeye başlayacak kuaförler, berberler ve AVM’lerde alınması gereken önlemlere mutlaka uygulamalılar.”

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