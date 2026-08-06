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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’a gidiyor!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’a gidiyor!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’a gidiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Suudi Arabistan’a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le bir araya gelecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Duran paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan’a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir. Ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le bir araya gelmeleri öngörülmektedir."

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Yorumlar

Dertli

Kizildenize asker,gemi gönder diyecek suudi arabistan..tabiki husilere karşı..

Kimleeeer

Kimleeer kimlerle
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