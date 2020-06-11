Vali Çağatay’dan Tunceli Valisi olarak atanan Kaymakam Özkan’a ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Tunceli Valisi olarak atanan Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Vali Oktay Çağatay ve beraberindeki Vali Yardımcısı Kemal Karahan ile Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’ı makamında ağırlayan Kaymakam Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Çağatay, atamadan dolayı Kaymakam Özkan’ı tebrik ederek, başarı dileklerini iletti. Hizmetlerinden dolayı Kaymakam Özkan’a teşekkürlerini de ileten Vali Çağatay, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Kaymakam Özkan da, hem ziyaretten hem de iyi dilek ve temennilerinden ötürü Vali Çağatay ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti.