Vali Çağatay Türkiye'nin en büyük 2'nci Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Çarho Mevkii'nde yapımı tamamlanan Türkiye'nin en büyük 2'nci Millet Bahçesi ve Malazgirt Zaferinin 950'nci yıldönümünün kutlanacağı 1071 Sultan Alparslan Otağında incelemelerde bulundu.
Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümü kapsamında 23-26 Ağustos tarihleri arasında etkinliklerin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Çağatay, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 400 bin metrekare alana sahip Çarho mevkiinde, 150 bin metrekare uygulama alanı bulunan millet bahçesinde, 50 çadır, helikopter pistleri, sosyal donatı alanları, kıraathane, cami ve müştemilatı, 50 dükkan, 3 köprü, hipodrom ve dere ıslah çalışması yapıldı.
Oluşturulan 80 bin metrekare yeşil alanda da 5 bin fidan dikimi gerçekleştirilen millet bahçesi, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümü etkinliklerine hazır hale getirildi.
Ziyarette Vali Çağatay’a İl Sağlık Müdürü Doktor Koray Okur, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Fatih Kurt ve Özel Kalem Müdürü Kamuran Arvas eşlik etti.