Fenerbahçe Avusturya’da sahaya indi: İlk idmandan görüntüler geldi
Fenerbahçe Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden idman görüntüleri yayınlandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden idman görüntüleri yayınlandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, konaklanan otelin sahasında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı.
Ardından sahada yapılan kuvvet çalışmasıyla devam eden günün ilk antrenmanı, dar alanda pas oyunları ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde ilk bölümü basına açık antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
İşte idmandan görüntüler...
İşte idmandan görüntüler...
İşte idmandan görüntüler...
İşte idmandan görüntüler...
İşte idmandan görüntüler...
İşte idmandan görüntüler...
İşte idmandan görüntüler...
İşte idmandan görüntüler...
İşte idmandan görüntüler...
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