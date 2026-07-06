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Spor
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Fenerbahçe Avusturya’da sahaya indi: İlk idmandan görüntüler geldi

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Fenerbahçe Avusturya’da sahaya indi: İlk idmandan görüntüler geldi

Fenerbahçe Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ilk antrenmanını yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden idman görüntüleri yayınlandı.

#1
Foto - Fenerbahçe Avusturya’da sahaya indi: İlk idmandan görüntüler geldi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, konaklanan otelin sahasında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmalarıyla başladı.

#2
Foto - Fenerbahçe Avusturya’da sahaya indi: İlk idmandan görüntüler geldi

Ardından sahada yapılan kuvvet çalışmasıyla devam eden günün ilk antrenmanı, dar alanda pas oyunları ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

#3
Foto - Fenerbahçe Avusturya’da sahaya indi: İlk idmandan görüntüler geldi

Fenerbahçe, akşam saatlerinde ilk bölümü basına açık antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

#4
Foto - Fenerbahçe Avusturya’da sahaya indi: İlk idmandan görüntüler geldi

İşte idmandan görüntüler...

#5
Foto - Fenerbahçe Avusturya’da sahaya indi: İlk idmandan görüntüler geldi

İşte idmandan görüntüler...

#6
Foto - Fenerbahçe Avusturya’da sahaya indi: İlk idmandan görüntüler geldi

İşte idmandan görüntüler...

#7
Foto - Fenerbahçe Avusturya’da sahaya indi: İlk idmandan görüntüler geldi

İşte idmandan görüntüler...

#8
Foto - Fenerbahçe Avusturya’da sahaya indi: İlk idmandan görüntüler geldi

İşte idmandan görüntüler...

#9
Foto - Fenerbahçe Avusturya’da sahaya indi: İlk idmandan görüntüler geldi

İşte idmandan görüntüler...

#10
Foto - Fenerbahçe Avusturya’da sahaya indi: İlk idmandan görüntüler geldi

İşte idmandan görüntüler...

#11
Foto - Fenerbahçe Avusturya’da sahaya indi: İlk idmandan görüntüler geldi

İşte idmandan görüntüler...

#12
Foto - Fenerbahçe Avusturya’da sahaya indi: İlk idmandan görüntüler geldi

İşte idmandan görüntüler...

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