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Gündem Doğu Perinçek’ten ABD karikatürüne yorum! ‘Cumhuriyet’in yaptığı gayri millilik’
Gündem

Doğu Perinçek’ten ABD karikatürüne yorum! ‘Cumhuriyet’in yaptığı gayri millilik’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akit TV’de Cumhuriyet gazetesinin 1946 tarihli Amerikancı karikatürünü sert sözlerle eleştirdi: "Bu, yakın tarihimizdeki en büyük gayri milli ataktır; Türkiye'yi Amerika güdümüne sokan süreç İsmet Paşa'yla başladı."

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akit TV’de yayınlanan "Kırmızı Masa" programında Muharrem Coşkun’un konuğu oldu. Programda Cumhuriyet gazetesinin 9 Nisan 1946 tarihli kalpleri dolduran Amerikan zırhlısı karikatürünü değerlendiren Perinçek, Türkiye’nin o dönemde içine sokulduğu süreci sert sözlerle eleştirdi.

Geleneksel sağ-sol kavramlarının günümüzde yetersiz kaldığını vurgulayan Doğu Perinçek, günümüz siyasetinin emperyalizmle kurulan ilişkiler üzerinden şekillendiğini belirtti. Sol olarak nitelendirilen bazı odakların gayri milli bir çizgiye savrulduğuna dikkat çeken Perinçek şunları söyledi:

 

Buna sol siyemeyiz. Sağcılık zaten nasıl tarif edilebilir? Bugün günümüzde emperyalizmle ilişkiler sağı solu tarif ediyor. Yani ben o tarifleri yararlı görmüyorum sağ sol üzerine. Neden? Çünkü herkes başka tanımlar yapıyor. Onun için milli, gayri milli. Bence tanımı böyle yapmak lazım. Bunlar gayri milli.

"YAKIN TARİHİMİZDEKİ EN BÜYÜK GAYRİ MİLLİ ATAK"

 

Cumhuriyet gazetesinin 1940'lı yıllardaki Amerikancı yayın çizgisine ve karikatüre değinen Vatan Partisi Lideri, Türkiye'nin Amerika güdümüne sokulma sürecinin İsmet İnönü döneminde başladığını iddia etti. Kurtuluş Savaşı'nda emperyalistlerin denize döküldüğünü hatırlatan Perinçek, sonrasındaki süreci şu sözlerle eleştirdi:

Çünkü Türkiye'yi Amerika güdümüne sokan bir süreç başladı. Bu gayri milliliğin en büyük atağı. Yakın tarihimizdeki gayri milli atak. Emperyalistleri denize dökmüşüz. Bu İsmet Paşa'yla başladı.”

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Yorumlar

Mehmet

Doğu Bey'in Cumhuriyet gazetesinin o Amerikancı karikatürüne verdiği tepki gayet yerinde. İsmet Paşa döneminde başlayan Amerika güdümüne sokulma süreci, ülkemizin en büyük gayri milli ataklarından biridir. Kurtuluş Savaşı'nda emperyalistleri denize döktük, ama sonra gelenler bu vatanı ve milletimizi satmaya kalkıştılar. Şimdi de sol diye adlandırdıkları bazı gruplar, yine bu Amerikancı çizginin peşinden koşuyorlar. Allah muhterem İsmet Paşa'yı affetsin, o zamanın şartları zor olsa da milli menfaatleri gözetmiştir. Cumhuriyet gazetesi gibi basın kuruluşlarının da tarihimizle yüzleşmesi ve ulusal değerleri savunması gerekiyor.
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