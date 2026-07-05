Doğu Perinçek’ten ABD karikatürüne yorum! ‘Cumhuriyet’in yaptığı gayri millilik’

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akit TV’de yayınlanan "Kırmızı Masa" programında Muharrem Coşkun’un konuğu oldu. Programda Cumhuriyet gazetesinin 9 Nisan 1946 tarihli kalpleri dolduran Amerikan zırhlısı karikatürünü değerlendiren Perinçek, Türkiye’nin o dönemde içine sokulduğu süreci sert sözlerle eleştirdi.

Geleneksel sağ-sol kavramlarının günümüzde yetersiz kaldığını vurgulayan Doğu Perinçek, günümüz siyasetinin emperyalizmle kurulan ilişkiler üzerinden şekillendiğini belirtti. Sol olarak nitelendirilen bazı odakların gayri milli bir çizgiye savrulduğuna dikkat çeken Perinçek şunları söyledi:

“Buna sol siyemeyiz. Sağcılık zaten nasıl tarif edilebilir? Bugün günümüzde emperyalizmle ilişkiler sağı solu tarif ediyor. Yani ben o tarifleri yararlı görmüyorum sağ sol üzerine. Neden? Çünkü herkes başka tanımlar yapıyor. Onun için milli, gayri milli. Bence tanımı böyle yapmak lazım. Bunlar gayri milli.”

"YAKIN TARİHİMİZDEKİ EN BÜYÜK GAYRİ MİLLİ ATAK"

Cumhuriyet gazetesinin 1940'lı yıllardaki Amerikancı yayın çizgisine ve karikatüre değinen Vatan Partisi Lideri, Türkiye'nin Amerika güdümüne sokulma sürecinin İsmet İnönü döneminde başladığını iddia etti. Kurtuluş Savaşı'nda emperyalistlerin denize döküldüğünü hatırlatan Perinçek, sonrasındaki süreci şu sözlerle eleştirdi:

“Çünkü Türkiye'yi Amerika güdümüne sokan bir süreç başladı. Bu gayri milliliğin en büyük atağı. Yakın tarihimizdeki gayri milli atak. Emperyalistleri denize dökmüşüz. Bu İsmet Paşa'yla başladı.”