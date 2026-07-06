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Dünya Sellerden baraj patladı ülke alarma geçti
Dünya

Sellerden baraj patladı ülke alarma geçti

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Sellerden baraj patladı ülke alarma geçti

Yoğun yağışların ardından ülkenin güneyindeki Nanning'de bulunan Liulan Barajı'nın gövdesinin iki bölümü çöktü ve barajda yarık oluştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sel nedeniyle tarım arazilerinin ve telefon direklerinin sular altında kaldığı, bazı kişilerin çatıların üzerinde yardım istediği görüldü.

 Çin'in güneyinde günlerdir süren seller nedeniyle Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Nanning kentinde bulunan Liulan Barajı'nda oluşan yarık, yüzlerce kişinin tahliye edilmesine yol açtı.

South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Maysak Tropik Fırtınası nedeniyle ülkenin güneyindeki alarm durumu devam ediyor.

Yoğun yağışların ardından ülkenin güneyindeki Nanning'de bulunan Liulan Barajı'nın gövdesinin iki bölümü çöktü ve barajda yarık oluştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sel nedeniyle tarım arazilerinin ve telefon direklerinin sular altında kaldığı, bazı kişilerin çatıların üzerinde yardım istediği görüldü.

Yetkililer, bölgedeki 300'den fazla kişinin yüksek kesimlere tahliye edildiğini, şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini aktardı.

Ayrıca Nanning kentinde yetkililer, sel acil durum müdahale seviyesini 3'ten en ciddi seviye olan 1'e yükseltti.

 

 

 

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