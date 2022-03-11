  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Vali Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul için yeni yasak
Gündem

Vali Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul için yeni yasak

Yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul'a tır ve kamyon girişleri durduruldu. Açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 08:07:00 -
Vali Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul için yeni yasak

İstanbul 'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle kente TIR ve kamyon girişleri durduruldu.

Açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptı.

Yerlikaya açıklamasında," Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay