Vali Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul için yeni yasak
Yoğun kar yağışının etkili olduğu İstanbul'a tır ve kamyon girişleri durduruldu. Açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptı.
İstanbul 'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle kente TIR ve kamyon girişleri durduruldu.
Açıklamayı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptı.
Yerlikaya açıklamasında," Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur" dedi.