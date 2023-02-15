  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ekrem’in büyük İstanbul depremi hazırlığı olay oldu! İşte İmamoğlu’nun o açıklaması

Muhalefetin karşı çıktığı Şehir hastaneleri büyük yük aldı!

Teşkilat başrolünü deprem bölgesinde çileden çıkaran olay: Yazık ya bir susun

Deprem bölgesindeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi: Hazine karşılayacak! Açıklaması

Enkaz altında kalan gencin 'son' diye çektiği video tüyleri diken diken etti!

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar! 'Deliller toplanmadan enkaz kaldırılmayacak'

Borsa İstanbul Grubu duyurdu! Çalışan herkes deprem sonrası depremzedelerin ihtiyaçlarını planlı ulaştırdı!

Lanet olsun sizin kirli siyasetinize

“Halk öfkesini umuyorlardı, “tekbiri duyunca tozuttular!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İftiralarını milletim affetmeyecek!
Gündem Vakıflar Genel Müdürlüğünden 'Bir Konteyner Bir Yuva' kampanyası...
Gündem

Vakıflar Genel Müdürlüğünden 'Bir Konteyner Bir Yuva' kampanyası...

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden vatandaşlar için "Bir Konteyner Bir Yuva" kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 14:37:00 -
Vakıflar Genel Müdürlüğünden 'Bir Konteyner Bir Yuva' kampanyası...

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden vatandaşlar için "Bir Konteyner Bir Yuva" kampanyası başlattı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, "Bir konteyner bir yuva. Birden binlere ulaşan yardımlarla, depremlerde evlerini kaybeden vatandaşlarımız için yuva oluyoruz. TR590021000000200034100001 IBAN numaralı hesabımıza, açıklama kısmına 'KONTEYNER' yazarak bağışlarınızı gönderebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23