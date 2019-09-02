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VakıfBank'tan dış ticareti destekleyen paketler

Paketler sayesinde cirosu 40 milyon TL'ye kadar olan KOBİ'ler, yurt içi ve yurt dışı yabancı para transferleri ile ithalat-ihracat işlemlerini daha uygun maliyetlerle yaparken fiyat değişikliklerine karşı da koruma elde edecek ve bankanın dijital kanallarını kullanarak operasyonel yükten kurtulacak

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:42
VakıfBank'tan dış ticareti destekleyen paketler

İSTANBUL(AA) - VakıfBank, dış ticaret paketleriyle KOBİ’lerin yanındaki güç olmaya devam ediyor.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın her tarafında yaygın muhabir ağı, deneyimli kadroları ve gelişmiş dijital kanalları ile kişiye özel çözümler üreterek Türkiye’nin dış ticaretine önemli katkı sunan VakıfBank, Dış Ticaret Paketleri ile sunduğu avantajlara bir yenisini daha ekliyor.

Paketlerden cirosu 40 milyon TL’ye kadar olan KOBİ segmentindeki tüm firmalar yararlanabiliyor. Yabancı para transferleri ve ithalat-ihracat işlemlerinin daha uygun maliyetlerle gerçekleştirildiği paketler sayesinde fiyat değişiklerine karşı koruma sağlanırken, bankanın dijital kanallarının sunduğu avantajlar ile de KOBİ'lerin operasyonel yükü azalıyor.


- "Katma değer üreten firmalarımıza önemli katkılarda bulunuyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Lütfü Çelebi, şunları kaydetti:

"VakıfBank olarak Türkiye bilançosu için çalışıyoruz. Ekonomideki dengelenme sürecine en büyük desteği veren bankalardan biriyiz. Özellikle KOBİ’lerimizin yanındaki güç olarak katma değer üreten firmalarımıza önemli katkılarda bulunuyoruz. Dış ticaret dengesinin ülkemiz lehine değişmesi ve dövize olan talebin azalması hedefiyle KOBİ’lere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimize sürekli olarak yenilerini ekliyoruz."

Dış Ticaret Paketleri ile KOBİ'lere büyük avantajlar sağladıklarını belirten Çelebi, "KOBİ’ler, bu paketlerimiz sayesinde yurt içi ve yurt dışı yabancı para transferlerini ve dış ticaret işlemlerini daha uygun maliyetlerle yapabilecek. Ayrıca, fiyat değişikliklerine karşı koruma fırsatı yakalayacak ve Bankamızın dijital kanallarını kullanarak operasyonel yük azalacak. Önümüzdeki dönemde de milli ekonomimizin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi yolunda görevimizi yerine getirmek amacıyla desteklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.


- Yabancı para transferleri kolaylaşıyor


Verilen bilgiye göre, Yabancı Para Transfer Paketleri, sair transfer, görünmeyen kalem transferi ve kredi geri ödeme işlemlerini kapsıyor. Yurt içi ve yurt dışı yabancı para transferi yapan işletmelere maliyetleri azaltma, fiyat değişiklerinden ve operasyonel yüklerden korunma avantajları sağlıyor. İşletmeler, pakette bulunan seçeneklere göre 6 aydan bir yıla kadar süreyle 5, 10, 25 ve 50 işlem kota adedi tercih edebiliyor.


- Dış ticaret yapan firmalara özel seçenekler


İthalat Paketleri, peşin ithalat, mal mukabili ithalat ve vesaik mukabili ithalat işlemlerini kapsıyor. 6 ay ve bir yıllık dönem seçenekleri, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ve 40 işlem kota adetlerine göre ödeme seçenekleri bulunuyor.

İhracat Paketleri, vesaik mukabili ihracat işlemlerini kapsıyor. Tüm paketlerde muhabir banka masrafı kapsam dışında tutuluyor. 6 ay ya da bir yıl geçerli anlaşmalar iki farklı seçenekle sunuluyor. Bu paket kapsamında 6 ay ve bir yıllık dönemde 2, 4, 5, 10, 15 ve 30 işlem kota adetlerine göre ödeme seçenekleri yer alıyor.



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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:42
  1. dış ticaret
  2. KOBİ
  3. muhammet lütfi çelebi
  4. Vakıfbank

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