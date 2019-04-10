Vakıf Katılım 110 şubeye koşuyor

Vakıf Katılım’ın Adıyaman Şubesi, Genel Müdür İkram Göktaş’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ülke geneline yaygınlaşarak müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına daha hızlı çözümler sunmayı hedefleyen Vakıf Katılım’ın, Adıyaman’da da müşterilerine uzman kadrosuyla katılım bankacılığı hizmeti vereceğini belirtti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 7’inci şubeyi Adıyaman’da açmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten İkram Göktaş, bankanın 2018 yılında 28 yeni şube açarak 42 ilde 91 şubeye ulaştığını, bu yıl için ise hedeflerinin 110 şubeye ulaşmak olduğunu söyledi.

KOBİ’lere kolay finansman

KOBİ’lere de finans desteği sunacak olan Vakıf Katılım’ın, Adıyaman başta olmak üzere çevre illerin ve bölgenin gelişmesi için gerekli büyük projeleri de destekleyeceğini vurgulayan Göktaş, KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarına kolayca ulaşmalarını sağlamak üzere hayata geçirilen projelere destek olmaya devam ettiklerini belirtti. Göktaş, Türkiye’deki kapsama alanlarını genişletmek istediklerini ve bu doğrultuda şubeleşme çalışmasına devam edeceklerini vurgulayarak, bir yandan da dijitalleşme çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Milli Altın Bankası

Türkiye’nin “Milli Altın Bankası” olma hedefini stratejik hedef olarak belirlediklerinin altını çizen Göktaş, 2019 yılında bu alandaki piyasa paylarını daha da artırmak istediklerini kaydetti. Göktaş, şu bilgileri verdi: “Geçtiğimiz sene kıymetli maden piyasalarında piyasa yapıcısı olan ilk kamu bankası, BİST Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası’nda en fazla işlem yapan kamu bankası ve 425 milyon ABD doları değerinde altın ihracatı ile 854 kurum arasında 3’üncü kurum olduk. 2019 yılında da piyasa payımızı daha da artırmak arzusundayız.”