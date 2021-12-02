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Aktüel Vakaya ulaşma süresi 401 saniye! Ankara acil ekipleri 10 ayda 410 bin kişiye yardım eli uzattı!
Aktüel

Vakaya ulaşma süresi 401 saniye! Ankara acil ekipleri 10 ayda 410 bin kişiye yardım eli uzattı!

Ankara İl Sağlık Müdürü Ahmet Zülfikar Akelma, başkentte 167 acil sağlık istasyonu ve bu istasyonlarda çalışan 262 ambulansın sürekli hizmete hazır olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 21:26:00 -
Vakaya ulaşma süresi 401 saniye! Ankara acil ekipleri 10 ayda 410 bin kişiye yardım eli uzattı!

Yılın 10 aylık döneminde 1 milyon acil çağrı aldıklarını da ifade eden Akelma, "Bu çağrılara karşılık olarak da 410 bin vakanın transferi gerçekleşti. Acil durumdaki hastalar, bazen nakledildikleri hastaneden farklı bir hastaneye de sevk edilebiliyor, bu kapsamda 410 bin vakadan 3 bin 500'ünün de hastaneler arası transferi yapıldı. Bu yıl 12 bin Kovid-19 vakası da ambulanslarımız aracılığıyla uygun merkezlere transfer edildi. 10 ay içinde 214 vakayı ise helikopter ambulans aracılığıyla sağlık merkezlerimize transfer ettik. Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz ise 401 saniye” bilgilerini verdi.

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