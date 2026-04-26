SON DAKİKA
Gündem
Teröristbaşından Kürtlere 'acil' çağrı: Aşiretçiliği, kabileciliği bırakıp birlik olun! Yeniden kuruluyoruz

Teröristbaşından Kürtlere ‘acil’ çağrı: Aşiretçiliği, kabileciliği bırakıp birlik olun! Yeniden kuruluyoruz

Diyarbakır’da düzenlenen “Kuzey Kürtleri, Ulusal Birliği Tartışıyor” adlı konferansa tutuklu bulunduğu İmralı’dan bir mesaj gönderen terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, “Demokratik birlik, tarihsel bir zorunluluktur. Ortak aklı ve ortak iradeyi ortaya çıkarmak acil bir görevdir” çağrısında bulundu. Önümüzdeki dönemin Kürt toplumu açısından bir yeniden kuruluş dönemi olduğunun altını çizen Öcalan “Birlik olun” mesajı verdi.

Demokratik Birlik İnisiyatifi’nin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Konferans Salonu’nda düzenlediği “Kuzey Kürtleri, Ulusal Birliği Tartışıyor” adlı konferansta terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın gönderdiği mesaj okundu.

Demokratik Birlik İnisiyatifi Sekretaryası’ndan Hilmi Aydoğdu’nun okuduğu mesaj şöyle:

“Kürtler uzun yıllardır maruz kaldıkları inkar, imha ve baskı politikaları nedeniyle demokratik dönüşümü gerçekleştirme imkanından yoksun bırakılmıştır. Bugün önümüzde duran temel mesele, Kürt toplumunun demokratik modern bir toplum haline nasıl geleceğidir. Demokratik toplum, bilinçli bir inşa sürecini gerektirir. Bu inşa ne şiddetle ne de dayatmayla sağlanabilir. Demokratik siyaset ve hukuk zemininde yürütülen çok yönlü bir toplumsal örgütlenme ile mümkündür. Bu nedenle Kürt toplumu, sadece dışa karşı değil, kendi iç ilişkilerinde de demokratik ilkelere dayalı bir yeniden yapılanmayı esas almak zorundadır. Kürt halkının en temel sorunlarından biri, birlik sorunudur. Bu nedenle demokratik birlik, tarihsel bir zorunluluktur. Kapsamlı bir demokratik birlik kongresinin toplanması, ortak aklın ve ortak iradenin ortaya çıkarılması açısından acil bir görevdir.”

YENİDEN KURULUŞ SÜRECİNDEYİZ

“Ancak bu sürecin önünde aşiretçi, kabileci ve toplumu parçalayan dar ilişkiler sistemi önemli bir engel olarak durmaktadır. Bu zihniyet, toplumsal yapıyı zayıflatmış ve ciddi tahribatlar yaratmıştır. Bu gerçeklikle yüzleşmeden demokratik birliğin inşası mümkün değildir. İç çatışmalarını geride bırakmış ve karşılıklı saygıya dayalı bir toplumsal atmosferin yaratılması mümkündür. Bunun yolu, demokratik esasların yaşamın tüm alanlarına hakim kılınmasından geçer. Başta siyasal yapılar olmak üzere bu anlayışın adım adım topluma yayılması, önümüzdeki dönemin en önemli görevidir.

Önümüzdeki dönem, Kürt toplumu açısından bir yeniden kuruluş dönemidir. Bu kuruluşun temeli ise demokratik birlik, demokratik siyaset ve demokratik müzakere olacaktır. Bu temelde atılacak her adım, ortak geleceğimizi belirleyecektir.

Abdullah Öcalan.

İmralı."

Başsağlığı mesajı yayınladılar: Terör örgütü PKK'da Yalçın Küçük üzüntüsü
Başsağlığı mesajı yayınladılar: Terör örgütü PKK'da Yalçın Küçük üzüntüsü

Gündem

Başsağlığı mesajı yayınladılar: Terör örgütü PKK'da Yalçın Küçük üzüntüsü

Aynısını Fatih Altaylı, Mehmet Ali Birand ve Şirin Payzın da yaptı! PKK’nın Yalçın Küçük mesajında suç itirafı
Aynısını Fatih Altaylı, Mehmet Ali Birand ve Şirin Payzın da yaptı! PKK’nın Yalçın Küçük mesajında suç itirafı

Gündem

Aynısını Fatih Altaylı, Mehmet Ali Birand ve Şirin Payzın da yaptı! PKK’nın Yalçın Küçük mesajında suç itirafı

"PKK'nın yerinde olsam Ramazan'da saldırırım" diyen Emin Çölaşan yoğun bakımda!
"PKK'nın yerinde olsam Ramazan'da saldırırım" diyen Emin Çölaşan yoğun bakımda!

Gündem

"PKK'nın yerinde olsam Ramazan'da saldırırım" diyen Emin Çölaşan yoğun bakımda!

Öcalan'dan DEM Parti'ye Demirtaş talimatı: Özür dileyin, barışın!
Öcalan'dan DEM Parti'ye Demirtaş talimatı: Özür dileyin, barışın!

Gündem

Öcalan'dan DEM Parti'ye Demirtaş talimatı: Özür dileyin, barışın!

Pervin Buldan: Öcalan CHP konusunda çok rahatsız!
Pervin Buldan: Öcalan CHP konusunda çok rahatsız!

Gündem

Pervin Buldan: Öcalan CHP konusunda çok rahatsız!

PKK'ya özgürlük istiyordu! Almanya Kayserili vekilin dokunulmazlığını kaldırdı!
PKK'ya özgürlük istiyordu! Almanya Kayserili vekilin dokunulmazlığını kaldırdı!

Gündem

PKK'ya özgürlük istiyordu! Almanya Kayserili vekilin dokunulmazlığını kaldırdı!

 

Leyl....

3 harfli gizli te$kilatlar yazip yazip Buna gonderiyor, o da sözüm Ona Kürd halkina manifesto veriyor.. Yahu Türkiye'de ya$ayan Kürdlerin Türk vatanda$ligi yok mu? Buna ba$ka biryere mi tabii?! Aloooo?? Heimatlos mu yaziyor bunlarin kafa kagidinda??

Leyl....

Adamin tuvalete gidecek hali kalmami$.. Dr'larin ozel ihtimami Ile senden benden iyi bakiliyor.. Hala onu dedi, bunu dedi yahu o demiyor, dedirtiyorlar.. Yazik lar Olsun..
