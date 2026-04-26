ABD Başkanı Trump'a silahlı saldırı: İşte tüm görüntüler...

Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD Başkanı Donald Trump, kabine üyeleriyle birlikte katıldığı geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silah seslerinin duyulması üzerine apar topar salondan tahliye edildi. Büyük paniğin yaşandığı olayda Trump, saldırı şüphelisinin yakalandığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Başkent Washington’daki bir otelde düzenlenen ve devletin zirvesini bir araya getiren yemekli program, peş peşe gelen silah sesleriyle kesildi.

Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte salonda büyük bir kargaşa yaşanırken, Gizli Servis (Secret Service) ajanları anında müdahale ederek Başkan Trump ve beraberindeki kabine üyelerini koruma kalkanına alıp güvenli bölgeye tahliye etti.

Trump’tan ilk açıklama: Saldırgan yakalandı

Yaşanan korku dolu anların ardından kendine ait Truth Social platformu üzerinden açıklama yapan Trump, güvenlik güçlerine teşekkür etti. Washington'da oldukça olaylı bir akşam yaşandığını belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Gizli Servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Saldırgan yakalandı ve ben gecenin devam etmesi tavsiyesinde bulundum."

"Durumumuz gayet iyi"

Kolluk kuvvetlerinin güvenlik gerekçesiyle otelin tamamen boşaltılmasını istediğini aktaran ABD Başkanı, ailesinin ve çalışma arkadaşlarının sağlık durumuna ilişkin de bilgi verdi.

Trump, "First lady, başkan yardımcısı ve tüm kabine üyeleri çok iyi durumda. İlgili tüm temsilcilerle görüştüm ve etkinlikle ilgili 30 gün içinde yeniden planlama yapacağız" dedi.

Olayın ardından Beyaz Saray basın brifingi odasında geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleneceği bildirildi. Yetkililer, saldırı girişiminin ayrıntılarına ilişkin soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğünü kaydetti.

Yemezler

İranda işler sapa sarınca milleti oyalamak için adam kiralamıştır gene. Nasıl ki üniversite imtihanları yerine kiraladığı zeki gençleri yolluyordu. Askerlikten kaçabilmek için doktordan ayak altında kemik çıkıntısı var dike rapor almış ancak aynı zamanda okul futbol kulübünde oynamaya devam eden sahtekardan her şey beklenir.

Cengiz selçuk

Nasıl olsa cehennem e gidecek ha bugün ha yarin
