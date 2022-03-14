Vakalar artınca 17 milyon nüfuslu şehir karantinaya girdi!

Çin'de koronavirüs vakalarının yükseliş kaydetmesi yeni karantina kararlarını beraberinde getirdi.

Ülkede günlük vakaların neredeyse ikiye katlanmasıyla vaka sayısı 3 bin 400 seviyesine çıkarken ülkenin en önemli şehirlerinden biri olan Shenzhen için karantina kararı çıktı.

Şehirde 3 aşamalı bir kapanma uygulanacak. Toplu taşımanın kapatılacağı şehirde hayati önemde olmayan sektörlerde de faaliyetler duracak.

17,5 milyon kişinin yaşadığı şehir Çin ekonomisinde teknoloji şirketlerinin toplandığı bir merkez olarak öne çıkıyor. Şehirde iPhone üreticisi Foxconn, Çinli teknoloji şirketi Huawei'in genel merkezi bulunuyor.

Karantina kararının ardından Foxconn bu bölgedeki üretimini durdurma kararı aldı. Şirket açıklamasında üretimi diğer tesislere kaydırarak tedarikteki aksamaların etkisini azaltacaklarını bildirdi.