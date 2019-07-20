Uzmanlar Erbil’deki saldırının perde arkasını açıkladı: Hedef Türkiye’nin etki alanını daraltmak

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Uzmanlar, Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi’ne (ANKASAM) Erbil’deki bir restoranda Türkiye Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği saldırıya ilişkin yapılan “Erbil’deki Terör Saldırısının Arka Planı” başlıklı analizde önemli değerlendirmelerde bulundu.

Katil terörist HDP’li vekilin kardeşi!

Erbil'de bir Türk diplomat ve iki Irak vatandaşının öldürülmesiyle sonuçlanan saldırıyı değerlendiren ANKASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Başdanışmanı Prof. Dr. Sencer İmer, “Saldırı, Türkiye’nin hem terör örgütleriyle başarılı bir mücadele yürüttüğü hem de Bağdat ve Erbil’le iyi ilişkiler kurduğu bir dönemde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla mevzubahis saldırı, Ankara’nın bölge politikasını sekteye uğratma girişimi olarak yorumlanabilir. Terör örgütü PKK ve onun uzantısı olan PYD söz konusu saldırıyı üstlenmemesi ise işin içinde örgütün bulunmadığı anlamına gelmemektedir. Nitekim son açıklanan bilgilere bakıldığında, katillerin PKK’yla ilişkili olduğu tespit edildi.” şeklinde konuştu.

“PKK, Ermeni terör örgütü ASALA’nın yöntemini kullandı”

Saldırıyla Türkiye’nin terörle mücadele sürecindeki başarısına gölge düşürmek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sencer İmer, “Saldırı incelendiğinde, Ermeni terör örgütü ASALA’nın yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir. ASALA terör örgütü de diplomatlarımızı hedef almaktaydı.” dedi.

“Müttefik ülkelerin saldırıya ilişkin tavrı önemli”

Türkiye’nin sözde müttefiki olarak bilinen ülkelerin PKK’nın bu hain saldırısına yönelik nasıl bir tavır ortaya koyacağının önemli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Sencer İmer, sözlerini şöyle tamamladı:

“Her zaman olduğu gibi bu ülkelerin yapacakları kınama açıklamaları, sembolik düzeyde kalacak ve somut bir nitelik taşımayacaktır. Dolayısıyla Ankara’yla müttefik olan aktörlerin, kınama açıklamalarının ötesine geçerek terörle mücadele konusunda ülkemizin yanında yer almaları gerekmektedir. Bu konuda Erbil’in de bizim yanımızda yer alması gerekmektedir. Gerçekleşen olay, bir adli vaka olarak görünse de suikastın bir terör eylemi olduğu kesindir. Saldırı, bizim terör karşısındaki kararlılığımızı ortadan kaldırmaz; aksine kuvvetlendirir.”

“Her tetikçi bunu yapamaz”

Erbil’de gerçekleşen hain saldırıda dikkat çeken ayrıntıların olduğunu belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, “Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin susturucu takılı silahlar kullandığını ve bu kişilerin aynı anda iki elini de kullanarak ateş açmıştır. Bu durum teröristlerin profesyonel olduğunu gösteriyor. Her tetikçi bunu yapamaz. Normal bir suikastta tetikçi, tek silahla olay yerine girer, hedefindeki kişiyi vurur ve gider. Bu olay ise saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin psikolojilerinin bile profesyonellerce hazırlandığını gösteriyor.” diye konuştu.

“Saldırının arkasında Türkiye’nin etki alanını daraltmaya çalışan aktörler olabilir”

Erbil’in stratejik önemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Abdullah Ağar, şunları söyledi:

“Erbil, bölgedeki Kürt nüfus için bir istikrar adası ve bir ticaret merkezi olarak ön plana çıkmaktadır. IKBY, bölgeyi bir cazibe merkezi haline dönüştürmek için çok çaba harcamıştır. Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimde ve Suriye Krizi’nde, Türkiye’nin karşısında hangi ülkelerin durduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bu ülkeler, Türkiye’nin Irak’taki etkinliğinin ve faaliyetlerinin artmasından da rahatsızlık duymaktadır. Saldırının arkasında da Türkiye’nin etki alanını daraltmaya çalışan bu aktörler olabilir.”

“Saldırı kararı, o anda alınmış olabilir”

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Erbil'deki konsoloslukta görevli olan Osman Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili diplomatların taziye amacıyla Erbil’de bulunduklarını ve eylemin gerçekleştiği restorana tesadüfen gittiklerini hatırlatarak, “Saldırı önceden planlanmış olsa bile, suikastçılar tarafından diplomatlarımızın gideceği restoranın öngörülebilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla saldırı kararı, o anda da alınmış olabilir. Bir diğer ihtimal ise katillerin şehit olan konsolosluk görevlisini uzun süreden beri takip ediyor olmalarıdır.” dedi.

“Türkiye’nin harekâtları ABD’nin politikasını bozdu”

Türkiye’nin son zamanlarda yaptığı başarılı operasyonlara dikkat çeken Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, sözlerini şöyle tamamladı:

“ABD tarafından Sincar Bölgesi, önemli bir terör merkezine dönüştürülmüş ve Kandil’le işbirliği yapacak bir seviyeye getirilmiştir. Türkiye, düzenlediği harekâtlarla ABD’nin bu politikasını bozmuştur. Bu operasyonlar, PKK’nın zayıflamasını ve Kandil ile Sincar arasındaki bağın kesilmesini sağlamıştır. Tüm bunlar değerlendirildiğinde saldırı, Türkiye açısından olumsuz bir gelişme olsa da aslında PKK terör örgütünün sıkıntıda olduğunu göstermektedir. Hem Bağdat ve hem de Ankara’ya üst düzey ziyaretler gerçekleştirilmişti. Bu ziyaretler sayesinde Türkiye-Irak ilişkilerinin geleceğine ilişkin planların yapıldığı ve Türk Ordusu’nun yaptığı operasyonların önünün açıldığı söylenebilir. Dolayısıyla PKK’ya diş söktürme konusunda bir konsensüs oluştuğu ifade edilebilir. Bunun ötesinde ülkemizin PKK’yla mücadelesi, örgüte ağır darbe vurmaktadır. İddialardan bir tanesi de örgütün hala ayakta olduğunu kanıtlamak amacıyla bu saldırıyı gerçekleştirdiği yönündedir. Böylesi bir durum da olasılık dahilindedir. Ancak Türkiye ve Irak yönetimleri tarafından gereken adımlar atılmaktadır. Yapılacak araştırmalardan sonra bu olay, PKK’ya yönelik operasyonlarda koz olarak kullanılabilir.”