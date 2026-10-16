DEM'li belediyeye 'yeni işçi alımı' tepkisi

Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Serra Burak'a tepki gösteren işçiler,"bir yandan bütçe yok diyerek insaları ekmeğinden ediyorsunuz,diğer bir her gün alım yapıyorsunuz. Belediyeleri kendi yandaşlarınızla doldurdunuz" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Dinç,yapılanların apaçık bir şekilde emekçi düşmanlığı ve yandaş kadrolaşması olduğunu söyledi.

Dinç,"Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Serra Bucak bütçe ve ihtiyaç fazlası personel olduğunu söylüyor. Yüzlerce insanı haksız yere işten attılar. Bununla beraber mahkeme kararlarını da hiçe sayıyorlar. Ama yeni alımlara da tam gaz devam ediyorlar. Son olarak 200 şoför alacaklarını öğrendik. Serra hanım daha önce "Bizim anlayışımıza uymayanlarla çalışmayacağız " diyerek işçi kıyımlarını itiraf etmişti. Bir yandan insaları haksız yere işten çıkaracaksınız ve yargı kararlarına uymayacaksınız,diğer yandan her gün yeni alımlar yapacaksınız. Bunun adı emekçi düşmanlığıdır. Haksız yere ekmeğinden edilen ve çok mağdur olan emekçilere yazık günah değil mi?" şeklinde konuştu.