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Gündem ‘Trafikte ben de varım’ projesi başladı: Öğrenciler trafiği inceleyip çözüm önerileri sunacak
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‘Trafikte ben de varım’ projesi başladı: Öğrenciler trafiği inceleyip çözüm önerileri sunacak

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‘Trafikte ben de varım’ projesi başladı: Öğrenciler trafiği inceleyip çözüm önerileri sunacak

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ‘Trafikte Ben de Varım’ projesinin ilk etkinlikleri Taht İlkokulu ve Taht İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirildi. Bayburt’ta 28 ortaokulda uygulanacak proje kapsamında öğrenciler, günlük yaşamda karşılaştıkları trafik sorunlarını gözlemleyerek bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirecek.

STEM Türkiye Proje Maratonu çerçevesinde öğrencilerin trafik kuralları ve güvenli trafik davranışları konusunda bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

 

Etkinliklerde trafik güvenliğinin önemi ele alınırken öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri trafik durumlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

 

Bayburt'ta 28 ortaokulda uygulanacak proje kapsamında öğrenciler, günlük yaşamda karşılaştıkları trafik sorunlarını gözlemleyerek bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirecek. Öğrencilerin hazırlayacağı öneriler bilimsel çalışmalarla desteklenecek.

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