  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Ersoy rekoru duyurdu: Sayı 1,3 milyonu aştı! Mirasçılara büyük müjde: Artık tamamen ücretsiz olacak Sol zihniyet ile geri gidiyor! İşte rakamlarla Halk Ekmek’te acı tablo Aile kavgası cinayetle bitti! Sanıkların savunması mahkemeye damga vurdu Öğrenci eylemleri bitmeden yenisi başladı: Yollara barikat kurdular! Omega-3 açısından zengin: En faydalı balık belli oldu! Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tamı tamına 510 kilo O ilimizde barajlar yüzde 0,25’ten yüzde 62,07’ye ulaştı! İki kare arasında sadece 1 yıl var Meclis’teki dumura uğratan bantlı eylemi yapan Yeni Partililer dert yandı: Rezil kepaze olduk Çayı çok sıcak içenler dikkat!
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Çayı çok sıcak içenler dikkat!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Çayı çok sıcak içenler dikkat!

Birleşik Krallık’ta yaklaşık bir milyon kişinin katılımıyla gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir araştırma, çay veya kahvenin aşırı sıcak tüketilmesinin, ılık içecek tüketimine kıyasla yemek borusunda skuamöz hücreli kanser gelişme riskini üç kattan fazla artırabileceğini ortaya koydu. Science Alert internet sitesinin yayımladığı habere göre araştırmacılar, “Milyon Kadın Araştırması” (Million Women Study) ve “Birleşik Krallık Biyobankası” (UK Biobank) adlı iki büyük araştırmada yer alan 977 bin 282 katılımcının verilerini analiz etti. Araştırmacılar, çalışmayı sıcak içeceklerle yemek borusu kanseri arasındaki ilişkiyi inceleyen bugüne kadarki en kapsamlı araştırma olarak nitelendirdi. Araştırmanın sonuçları, içeceklerini aşırı sıcak tüketmeyi tercih eden kişilerin, tüketilen içecek miktarı hesaba katıldıktan sonra, ılık içecek tercih edenlere kıyasla yemek borusunda skuamöz hücreli kanser geliştirme riskinin 3,17 kat daha yüksek olduğunu gösterdi.

#1
Foto - Çayı çok sıcak içenler dikkat!

Sıcak içecekleri tercih eden kişilerde riskin yüzde 69 arttığı tespit edildi. İçeceklerin sıcaklık derecesi hesaba katıldığında ise günde altı veya daha fazla sıcak içecek tüketen kişilerde, daha az tüketenlere kıyasla riskin yüzde 71 arttığı belirlendi. Çay tercih edenlerle kahve tercih edenler arasında söz konusu ilişki açısından kayda değer bir farklılık görülmedi. Ayrıca içeceklere süt eklenmesinin sıcaklıkla bağlantılı riskler üzerinde önemli bir etkisi olmadığı tespit edildi.

#2
Foto - Çayı çok sıcak içenler dikkat!

65 derecenin üzerindeki içecekler için kanser uyarısı Araştırmanın sonuçları, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansının (IARC) 2016 yılında yaptığı uyarıyı yeniden gündeme getirdi. Ajans, sıcaklığı 65 santigrat derecenin üzerinde olan içecekleri “insanlar için muhtemelen kanserojen” olarak sınıflandırmıştı. Bu sınıflandırma, Güney Amerika'da yaygın olarak tüketilen ve genellikle yüksek sıcaklıklarda içilen bitkisel bir içecek olan mate çayının, yemek borusu kanseri riskindeki artışla ilişkili olduğunu gösteren kanıtların ardından yapılmıştı. Oxford Üniversitesinde beslenme epidemiyolojisi alanında çalışan bilim insanı Keren Papier, uluslararası araştırmaların uzun süredir mate gibi içeceklerin çok yüksek sıcaklıklarda tüketilmesini bazı yemek borusu kanseri türlerinin riskindeki artışla ilişkilendirdiğini belirtti. Ancak Papier, bu bulguların Batı toplumlarında sıcak içeceklerin normal tüketim sıcaklıkları için ne ölçüde geçerli olduğunun daha önce net olmadığını ifade etti.

#3
Foto - Çayı çok sıcak içenler dikkat!

İçeceklerin sıcaklığını düşürmek kanser riskini azaltabilir Araştırmanın yazarları, içeceklerin sıcaklığının aşırı sıcaktan sıcak seviyesine düşürülmesinin, yemek borusunda görülen skuamöz hücreli kanser vakalarının yaklaşık yüzde 14'ünü önleyebileceğini tahmin etti. Araştırmacılara göre sıcaklık ile kanser riski arasında nedensel bir ilişki bulunduğunun doğrulanması hâlinde bu oran, Birleşik Krallık'ta yılda yaklaşık 440 kanser vakasının önlenmesi anlamına geliyor. Ancak araştırmada içeceklerin gerçek sıcaklıkları ölçülmedi. Bunun yerine katılımcıların içeceklerini “aşırı sıcak”, “sıcak” veya “ılık” olarak tanımladıkları sıcaklık tercihlerine ilişkin beyanları esas alındı.

#4
Foto - Çayı çok sıcak içenler dikkat!

Araştırmacılar, elde edilen bulguların 65 santigrat derecenin altındaki sıcaklıkların da kanser riskindeki artışla ilişkili olabileceğine işaret edebileceğini belirterek bu ilişkinin netleştirilmesi için daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulundu. Araştırmada, sıcak içeceklerle kanser riski arasındaki ilişkinin altında yatan biyolojik mekanizmalar doğrudan incelenmedi. Ancak araştırmacılar, temel etkenin sıcaklığa bağlı doku hasarı olabileceğini değerlendirdi.

#5
Foto - Çayı çok sıcak içenler dikkat!

Buna göre yemek borusunun sürekli olarak yüksek sıcaklığa maruz kalması, yemek borusunu kaplayan mukoza tabakasının bütünlüğünü zayıflatarak kansere yol açabilecek süreçleri destekleyebilir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar da bu açıklamayı destekliyor. Söz konusu araştırmalarda, 70 santigrat derece sıcaklığındaki suyun tüketilmesinin yemek borusu dokusunda hasara ve kanser öncesi lezyonların oluşumuna katkıda bulunduğu görüldü. Buna karşılık daha düşük sıcaklıklardaki içeceklerde aynı etkiler gözlemlenmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seçim dördüncü turda sonuçlandı: Türkiye Belediyeler Birliğinin yeni Başkan Vekili belli oldu
Gündem

Seçim dördüncü turda sonuçlandı: Türkiye Belediyeler Birliğinin yeni Başkan Vekili belli oldu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in yolsuzluk operasyonunda tutuklanmasının ardından boşalan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)..
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu'na: Senin alnını karışlarım
Gündem

İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu'na: Senin alnını karışlarım

‘Ekrem İmamoğlu suç örgütü’ davasında savunmasının üçüncü gününde de hakkındaki iddialara cevap vermek yerine İBB Başkanlığı döneminde Kars,..
Sıraya girdiler: Trabzon Salah’ın ablasını da transfer etmek istiyor
Kültür - Sanat

Sıraya girdiler: Trabzon Salah’ın ablasını da transfer etmek istiyor

Trabzon Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah’ın transferinin ardından ablası Rabab Salah’ı da gözüne kestirdi. Abla Salah, kendi moda mark..
AK Partili Tayyar’dan evinden servet çıkan o isme tepki: Hiç mi utanmanız hiç mi vefanız yok!
Gündem

AK Partili Tayyar’dan evinden servet çıkan o isme tepki: Hiç mi utanmanız hiç mi vefanız yok!

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili, Gazeteci Şamil Tayyar, evinde servet değerinde döviz ve değerli eşyalar bulunan Esenyurt Belediye Başk..
Murat Ağırel gözaltına alındı
Gündem

Murat Ağırel gözaltına alındı

Gazeteci Murat Ağırel, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ağırel, evinde yapılan aramanın ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü..
CHP'de 48 ihraç! Partinin ağır topları da kapının önüne kondu
Siyaset

CHP'de 48 ihraç! Partinin ağır topları da kapının önüne kondu

Aralarında Selin Sayek Böke ve Aylin Nazlıaka gibi isimlerin de bulunduğu 48 kişi CHP'den ihraç edildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23