Çayı çok sıcak içenler dikkat!

65 derecenin üzerindeki içecekler için kanser uyarısı Araştırmanın sonuçları, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansının (IARC) 2016 yılında yaptığı uyarıyı yeniden gündeme getirdi. Ajans, sıcaklığı 65 santigrat derecenin üzerinde olan içecekleri “insanlar için muhtemelen kanserojen” olarak sınıflandırmıştı. Bu sınıflandırma, Güney Amerika'da yaygın olarak tüketilen ve genellikle yüksek sıcaklıklarda içilen bitkisel bir içecek olan mate çayının, yemek borusu kanseri riskindeki artışla ilişkili olduğunu gösteren kanıtların ardından yapılmıştı. Oxford Üniversitesinde beslenme epidemiyolojisi alanında çalışan bilim insanı Keren Papier, uluslararası araştırmaların uzun süredir mate gibi içeceklerin çok yüksek sıcaklıklarda tüketilmesini bazı yemek borusu kanseri türlerinin riskindeki artışla ilişkilendirdiğini belirtti. Ancak Papier, bu bulguların Batı toplumlarında sıcak içeceklerin normal tüketim sıcaklıkları için ne ölçüde geçerli olduğunun daha önce net olmadığını ifade etti.