Çayı çok sıcak içenler dikkat!
Birleşik Krallık’ta yaklaşık bir milyon kişinin katılımıyla gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir araştırma, çay veya kahvenin aşırı sıcak tüketilmesinin, ılık içecek tüketimine kıyasla yemek borusunda skuamöz hücreli kanser gelişme riskini üç kattan fazla artırabileceğini ortaya koydu. Science Alert internet sitesinin yayımladığı habere göre araştırmacılar, “Milyon Kadın Araştırması” (Million Women Study) ve “Birleşik Krallık Biyobankası” (UK Biobank) adlı iki büyük araştırmada yer alan 977 bin 282 katılımcının verilerini analiz etti. Araştırmacılar, çalışmayı sıcak içeceklerle yemek borusu kanseri arasındaki ilişkiyi inceleyen bugüne kadarki en kapsamlı araştırma olarak nitelendirdi. Araştırmanın sonuçları, içeceklerini aşırı sıcak tüketmeyi tercih eden kişilerin, tüketilen içecek miktarı hesaba katıldıktan sonra, ılık içecek tercih edenlere kıyasla yemek borusunda skuamöz hücreli kanser geliştirme riskinin 3,17 kat daha yüksek olduğunu gösterdi.