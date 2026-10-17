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Değişiklik an meselesi: WhatsApp tasarımına küçük dokunuş

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Değişiklik an meselesi: WhatsApp tasarımına küçük dokunuş

WhatsApp, Android kullanıcıları için sohbet ekranında tasarım değişikliğine gidiyor. Mesaj yazma alanı ve gönder butonunu kapsayan yeni arayüz, kullanıcılara farklı bir mesajlaşma deneyimi sunacak.

#1
Foto - Değişiklik an meselesi: WhatsApp tasarımına küçük dokunuş

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, Android kullanıcıları için arayüz tasarımını modernleştirmeye devam ediyor. Şirket, halihazırda alt navigasyon çubuğu üzerinde yaptığı iyileştirmelerin ardından, şimdi de sohbet ekranındaki sohbet çubuğu için yeni bir tasarım geliştirdiğini duyurdu. WhatsApp beta for Android 2.26.41.11 güncellemesiyle ortaya çıkan bu yeni düzen, metin giriş alanını ve gönder butonunu daha verimli bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Henüz geliştirme aşamasında olan ve beta kullanıcılarına bile sunulmayan bu yeni sohbet çubuğu tasarımı, uygulamanın genel kullanıcı deneyimini daha minimalist ve işlevsel hale getirmeyi amaçlıyor. • WhatsApp, Android uygulaması için sohbet çubuğunu modernize eden iki farklı tasarım üzerinde çalışıyor. • Yeni tasarımlarda metin giriş alanı yukarı taşınırken gönder butonu çubuğun içine entegre ediliyor. • Geliştirme süreci devam eden bu özellik, henüz beta aşamasındaki kullanıcılara dahi sunulmuyor. • Uygulama arayüzündeki bu değişiklikler, platformun genel görsel dilini daha tutarlı bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.

#2
Foto - Değişiklik an meselesi: WhatsApp tasarımına küçük dokunuş

WHATSAPP YENİ TASARIM SEÇENEKLERİNİ TEST EDİYOR: WhatsApp, kullanıcıların mesajlaşma deneyimini iyileştirmek adına iki farklı sohbet çubuğu tasarımı üzerinde denemeler yapıyor. Yapılan bu değişikliklerdeki temel odak noktası, metin giriş alanının konumu ve butonların yerleşimi olarak öne çıkıyor. Mevcut tasarımda ayrı bir öğe olarak görünen gönder butonu, yeni düzenlemeyle birlikte doğrudan sohbet çubuğunun bir parçası haline getiriliyor. Bu entegrasyon, arayüzün daha derli toplu görünmesini sağlıyor.

#3
Foto - Değişiklik an meselesi: WhatsApp tasarımına küçük dokunuş

BİRİNCİ TASARIM MEVCUT YAPIYI KORUYOR: Geliştirilen ilk tasarım seçeneği, kullanıcıların aşina olduğu mevcut yerleşime sadık kalıyor. Bu versiyonda emoji butonu çubuğun sağ tarafında konumlandırılırken; ekleme ve kamera ikonları, gönder butonunun yanında, yani sol tarafta yer alıyor. Metin giriş alanı ise çubuğun üst kısmına taşınarak daha geniş bir yazım alanı oluşturuluyor. Bu tasarım, mevcut kullanıcı alışkanlıklarını bozmadan işlevselliği artırmayı hedefliyor.

#4
Foto - Değişiklik an meselesi: WhatsApp tasarımına küçük dokunuş

İKİNCİ TASARIM DAHA MİNİMALİST BİR GÖRÜNÜM SUNUYOR: İkinci tasarım seçeneği ise daha minimalist bir yaklaşımı benimsiyor. Bu düzende emoji, ekleme ve kamera simgeleri tamamen sol tarafta toplanıyor. Sağ tarafta ise sadece gönder butonu bırakılıyor. Bu yapı, ekranın sağ kısmını temizleyerek kullanıcılara daha ferah bir mesajlaşma ortamı sunuyor. WhatsApp, hangi tasarımın nihai kullanıcı deneyimi için daha uygun olduğuna yönelik testlerini sürdürüyor.

#5
Foto - Değişiklik an meselesi: WhatsApp tasarımına küçük dokunuş

HENÜZ GELİŞTİRME AŞAMASINDA BULUNUYOR: Şu an için bu yeni tasarımların ne zaman genel kullanıma sunulacağı belirsizliğini koruyor. WhatsApp, genellikle arayüz güncellemelerinde birden fazla yineleme yaparak en iyi sonucu bulmaya çalışıyor. Benzer şekilde alt navigasyon çubuğu üzerinde yapılan değişiklikler de sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Dolayısıyla, mevcut sızıntıların nihai sürümde farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır. Geliştirici ekip, geri bildirimleri ve kullanım verilerini dikkate alarak tasarımı son haline getirecektir.

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