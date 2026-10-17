Değişiklik an meselesi: WhatsApp tasarımına küçük dokunuş

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, Android kullanıcıları için arayüz tasarımını modernleştirmeye devam ediyor. Şirket, halihazırda alt navigasyon çubuğu üzerinde yaptığı iyileştirmelerin ardından, şimdi de sohbet ekranındaki sohbet çubuğu için yeni bir tasarım geliştirdiğini duyurdu. WhatsApp beta for Android 2.26.41.11 güncellemesiyle ortaya çıkan bu yeni düzen, metin giriş alanını ve gönder butonunu daha verimli bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor. Henüz geliştirme aşamasında olan ve beta kullanıcılarına bile sunulmayan bu yeni sohbet çubuğu tasarımı, uygulamanın genel kullanıcı deneyimini daha minimalist ve işlevsel hale getirmeyi amaçlıyor. • WhatsApp, Android uygulaması için sohbet çubuğunu modernize eden iki farklı tasarım üzerinde çalışıyor. • Yeni tasarımlarda metin giriş alanı yukarı taşınırken gönder butonu çubuğun içine entegre ediliyor. • Geliştirme süreci devam eden bu özellik, henüz beta aşamasındaki kullanıcılara dahi sunulmuyor. • Uygulama arayüzündeki bu değişiklikler, platformun genel görsel dilini daha tutarlı bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.