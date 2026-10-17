Bakan Ersoy rekoru duyurdu: Sayı 1,3 milyonu aştı!
Kültür ve Turizm Bakanlığının gece müzeciliği uygulaması kapsamında ziyaretçi sayısı 1 milyon 326 bin 590’a ulaştı. Geçen yıla göre yüzde 32 artışın kaydedildiği uygulamada Efes Ören Yeri 501 bin 811 ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gece müzeciliğine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kültürel mirası daha geniş kitlelerle buluşturmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.