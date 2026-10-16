  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sapanca’da 8 vatandaş nefes kesen operasyonla kurtarıldı! Mahsur kalan vatandaşlar için havai hat kuruldu Marmara ve Karadeniz teyakkuzda: Murat Kurum'dan İstanbul dâhil 5 ile turuncu, 36 ile sarı kodlu uyarı! Fondaş medya yazılı bile veremiyor! Ekrem’in canlı yayıncılarının maskesi indi Başörtüsü yüzünden okuldan çıkarılan kızın çığlığı yürek burktu: Hepinizi bir bir Allah’a şikayet edeceğim! Rusya'dan olay Türkiye açıklaması: 2,5 milyon insan gitti Sosyal medyada tartışma konusu oldu! Aliyev’in eski damadı bakın kimmiş Zulalardan para sevkiyatı mı yapıldı? Yolsuz Ekrem’e Ruşen Çakır cilası! Numan Kurtulmuş, Annita Demetriou’ya ağzının payını verdi: Kıyamete kadar yaşamaya devam edecekler Hani Berlin'de hakimler vardı! Okul yasakladı, mahkeme onayladı: Almanya’da namaz yasağının önü açıldı! İblis, Şara yönetimi ile ilk teması kurdu! Alçak Siyonist’ten Dürzi kisveli tehdit
Gündem Megakentte sular yükseldi, algı balonu patladı: Murat Alan'dan CHP’li İBB’ye sert tepki!
Gündem

Megakentte sular yükseldi, algı balonu patladı: Murat Alan'dan CHP’li İBB’ye sert tepki!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Akit TV ekranlarında yayınlanan "Ters Kutuplar" programında gündemi değerlendiren gazeteci Murat Alan, İstanbul’da patlak veren son sel felaketi üzerinden CHP’li İBB yönetimine adeta ateş püskürdü. Meteorolojinin günler öncesinden bastıran uyarılara rağmen İSKİ ve belediye ekiplerinin kılını dahi kıpırdatmadığını belirten Alan, tıkanan mazgallar ve bakımsız bırakılan drenaj hatları yüzünden vatandaşın mağdur edildiğini söyledi. Liyakatsiz kadroların kriz anında sahaya inmek yerine mahkeme koridorlarında siyasi tiyatro ve şov peşinde koştuğunu vurgulayan deneyimli gazeteci, yaşanan idari zafiyete sert tepki gösterdi.

Akit TV ekranlarında yayınlanan "Ters Kutuplar" programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan gazeteci Murat Alan, İstanbul’da yaşanan son sel felaketi üzerinden CHP’li İBB yönetimini sert bir dille eleştirdi. Günler öncesinden yapılan meteorolojik uyarılara rağmen İSKİ ve belediye ekiplerinin gerekli tedbirleri almadığını belirten Alan, tıkanan mazgallar ve temizlenmeyen drenaj hatları yüzünden vatandaşın mağdur edildiğini vurguladı.

Yetkililerin kriz anlarında sahanın başında olmak yerine mahkeme koridorlarında veya siyasi şovların peşinde vakit kaybettiğini ifade ederek yaşanan kepazeliğe tepki gösterdi.

 

Sarıyer’den Eyüp’e kadar kentin birçok noktasında yükselen suların tam bir idari zafiyetin resmi olduğunu dile getiren Murat Alan, merhum Kadir Topbaş dönemindeki basiretli belediyecilik anlayışını örnek gösterdi.

AK Parti döneminde fırtına ve kar gibi afetler öncesinde kriz merkezlerinin kurulduğunu ve tedbirlerin önceden alındığını hatırlatan Alan, mevcut CHP yönetiminin ise sadece "çözdük" afişleri asarak algı belediyeciliği yaptığını, o afişlerin dahi sular altında kaldığını dile getirdi.

İstanbul’un kontrolsüz büyüme ve liyakatsiz kadrolaşma yüzünden kilitlendiğine dikkat çeken gazeteci Murat Alan, şehirdeki tecrübeli ekiplerin işten çıkarılıp yerine siyasi pazarlıklarla liyakatsiz kişilerin doldurulmasının bedelini tüm İstanbulluların ödediğini söyledi. Şehrin artık bu yükü taşıyamadığını belirten Alan, hem alt yapının acilen sil baştan ele alınması hem de İstanbul üzerindeki nüfus ve rant baskısını azaltacak devlet destekli alternatif şehir planlarının hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İstanbul’da sağanak kabusu! Megakent sular altında kaldı, İBB ekipleri teyakkuza geçti!
İstanbul’da sağanak kabusu! Megakent sular altında kaldı, İBB ekipleri teyakkuza geçti!

Gündem

İstanbul’da sağanak kabusu! Megakent sular altında kaldı, İBB ekipleri teyakkuza geçti!

Biri son 7 yıldır İBB’yi kendilerinin yönettiğini hatırlatsın! Hiç yüzleri kızarmadan İstanbul’daki selden AK Parti’yi sorumlu tuttular
Biri son 7 yıldır İBB’yi kendilerinin yönettiğini hatırlatsın! Hiç yüzleri kızarmadan İstanbul’daki selden AK Parti’yi sorumlu tuttular

Gündem

Biri son 7 yıldır İBB’yi kendilerinin yönettiğini hatırlatsın! Hiç yüzleri kızarmadan İstanbul’daki selden AK Parti’yi sorumlu tuttular

Esenler’de İBB'nin ihmaline Tevfik Göksu engel oldu
Esenler’de İBB'nin ihmaline Tevfik Göksu engel oldu

Gündem

Esenler’de İBB'nin ihmaline Tevfik Göksu engel oldu

İBB Şehir Hatları AŞ duyurdu! Bazı vapur seferlerini iptal etti
İBB Şehir Hatları AŞ duyurdu! Bazı vapur seferlerini iptal etti

Gündem

İBB Şehir Hatları AŞ duyurdu! Bazı vapur seferlerini iptal etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sahi

En önce dere yataklarını imara acanlardan hesap sorun.

Ayrıca Kocaeli ve sakaryayi

Görmüyor..son 84 yılın en büyük yağışı diyor uzmanlar...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23