Megakentte sular yükseldi, algı balonu patladı: Murat Alan'dan CHP’li İBB’ye sert tepki!
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Akit TV ekranlarında yayınlanan "Ters Kutuplar" programında gündemi değerlendiren gazeteci Murat Alan, İstanbul’da patlak veren son sel felaketi üzerinden CHP’li İBB yönetimine adeta ateş püskürdü. Meteorolojinin günler öncesinden bastıran uyarılara rağmen İSKİ ve belediye ekiplerinin kılını dahi kıpırdatmadığını belirten Alan, tıkanan mazgallar ve bakımsız bırakılan drenaj hatları yüzünden vatandaşın mağdur edildiğini söyledi. Liyakatsiz kadroların kriz anında sahaya inmek yerine mahkeme koridorlarında siyasi tiyatro ve şov peşinde koştuğunu vurgulayan deneyimli gazeteci, yaşanan idari zafiyete sert tepki gösterdi.
Akit TV ekranlarında yayınlanan "Ters Kutuplar" programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan gazeteci Murat Alan, İstanbul’da yaşanan son sel felaketi üzerinden CHP’li İBB yönetimini sert bir dille eleştirdi. Günler öncesinden yapılan meteorolojik uyarılara rağmen İSKİ ve belediye ekiplerinin gerekli tedbirleri almadığını belirten Alan, tıkanan mazgallar ve temizlenmeyen drenaj hatları yüzünden vatandaşın mağdur edildiğini vurguladı.
Yetkililerin kriz anlarında sahanın başında olmak yerine mahkeme koridorlarında veya siyasi şovların peşinde vakit kaybettiğini ifade ederek yaşanan kepazeliğe tepki gösterdi.
Sarıyer’den Eyüp’e kadar kentin birçok noktasında yükselen suların tam bir idari zafiyetin resmi olduğunu dile getiren Murat Alan, merhum Kadir Topbaş dönemindeki basiretli belediyecilik anlayışını örnek gösterdi.
AK Parti döneminde fırtına ve kar gibi afetler öncesinde kriz merkezlerinin kurulduğunu ve tedbirlerin önceden alındığını hatırlatan Alan, mevcut CHP yönetiminin ise sadece "çözdük" afişleri asarak algı belediyeciliği yaptığını, o afişlerin dahi sular altında kaldığını dile getirdi.
İstanbul’un kontrolsüz büyüme ve liyakatsiz kadrolaşma yüzünden kilitlendiğine dikkat çeken gazeteci Murat Alan, şehirdeki tecrübeli ekiplerin işten çıkarılıp yerine siyasi pazarlıklarla liyakatsiz kişilerin doldurulmasının bedelini tüm İstanbulluların ödediğini söyledi. Şehrin artık bu yükü taşıyamadığını belirten Alan, hem alt yapının acilen sil baştan ele alınması hem de İstanbul üzerindeki nüfus ve rant baskısını azaltacak devlet destekli alternatif şehir planlarının hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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