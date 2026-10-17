  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Ersoy rekoru duyurdu: Sayı 1,3 milyonu aştı! Mirasçılara büyük müjde: Artık tamamen ücretsiz olacak Sol zihniyet ile geri gidiyor! İşte rakamlarla Halk Ekmek’te acı tablo Aile kavgası cinayetle bitti! Sanıkların savunması mahkemeye damga vurdu Öğrenci eylemleri bitmeden yenisi başladı: Yollara barikat kurdular! Omega-3 açısından zengin: En faydalı balık belli oldu! Bahçede kuyu kazarken servet buldular! Tamı tamına 510 kilo O ilimizde barajlar yüzde 0,25’ten yüzde 62,07’ye ulaştı! İki kare arasında sadece 1 yıl var Meclis’teki dumura uğratan bantlı eylemi yapan Yeni Partililer dert yandı: Rezil kepaze olduk Çayı çok sıcak içenler dikkat!
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Aile kavgası cinayetle bitti! Sanıkların savunması mahkemeye damga vurdu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Aile kavgası cinayetle bitti! Sanıkların savunması mahkemeye damga vurdu

Mardin Midyat'ta aile içinde çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 14 bıçak darbesi alan Nihat Bilgiç hayatını kaybetti. “Nitelikli kasten öldürme” suçundan yargılanan kardeşi ve iki yeğeninin savunmaları duruşmada dikkat çekti.

#1
Foto - Aile kavgası cinayetle bitti! Sanıkların savunması mahkemeye damga vurdu

Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamenin Midyat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından sanıklar hakkında ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına eklendi.

#2
Foto - Aile kavgası cinayetle bitti! Sanıkların savunması mahkemeye damga vurdu

Sanıkların yargılandığı davanın 2’nci duruşması, Midyat Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı. Duruşmada savunma yapan Halil Bilgiç, kardeşiyle tartıştıklarını, kavga sırasında oğlunun bıçak kullanacağını bilmediğini ileri sürdü. Nihat Bilgiç’in kendisine küfrettiğini, elini boğazına attığını ve yumruk attığını öne süren Halil Bilgiç, “Amacım maktulü korumaktı, maktul gözüme yumruk atınca bir anlık refleksle karşılık verip vurmaya çalıştım. Diğer oğlum Ali geldi, ayırmaya çalıştı. Arbede sırasında gözlüğüm yere düştü. Gözlüğümü almaya çalışırken yerde kan gördüm, Sonrasında maktulün bıçaklandığını fark ettim. Olay 2 dakika içinde yaşandı bitti. Maktulle tartışmamız oldu ancak husumetimiz yoktu” diye konuştu. Halil Bilgiç, görüntü inceleme tutanağının okunmasının ardından da amacının tarafları ayırmak olduğunu savunarak suçlamayı kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

#3
Foto - Aile kavgası cinayetle bitti! Sanıkların savunması mahkemeye damga vurdu

Sanık Aziz Bilgiç ise babasına zarar verileceğinden korktuğunu belirterek amcasına bıçakla vurduğunu kabul etti. Öldürme amacı olmadığını savunan Bilgiç, olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, “Babam kalp hastasıdır. Babama bir zarar gelecek korkusu ve amcamın bana yönelik ağır küfürleri nedeniyle bu olay yaşandı. Amcamın üzerine koşarken iş yerimde yemek hazırlamak için kullandığım, normalde yanımda taşımadığım ancak cebimde unuttuğum bıçağı fark ettim. Bıçağı elime aldım. Amacım öldürmek değildi, ilk darbeyi omzuna vurdum. Bıçağın uç kısmından tuttuğum için elimi kestim. Kaç bıçak darbesi vurduğumu, neresine bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum. Babama bir şey olacağından korktum. Olaydan dolayı çok pişmanım, keşke ben ölseydim” ifadelerini kullandı. Ali Bilgiç ise olay yerine tartışmayı ayırmak amacıyla gittiğini ve amcasına vurmadığını ileri sürerek, “Babamın hastalığından dolayı zarar görmesinden korktum, araya girmeye çalıştım. Maktul olay sırasında elini arkasına attı, parlak bir cisim çıkarttı. Ne olduğunu tam olarak görmedim. Aziz’in yanında bıçak olduğunu bilmiyordum, bilsem engel olurdum. Hiçbir suçum yoktur, tüm amacım ayırmaktı” dedi.

#4
Foto - Aile kavgası cinayetle bitti! Sanıkların savunması mahkemeye damga vurdu

Maktul Nihat ve sanık Halil Bilgiç’in kardeşi Nurcan Bilgiç ise sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık avukatları, müvekkillerinin öldürme kastıyla hareket etmediğini ve olayın aniden geliştiğini savunarak beraat ve tahliye istedi. Şikayetçi avukatları ise kamera görüntüleri ve diğer delillerin olayın aydınlatılması açısından önemli olduğunu belirterek sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki kamera görüntüleri, tanık beyanları, tutanaklar, ölü muayene raporu ve sanık savunmalarını değerlendirdi. 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin bilirkişi incelemesinden dönmesinin beklenmesine ve kriminal laboratuvardan talep edilen raporun dosyaya ulaşmasının takip edilmesine hükmetti. Ayrıca 2 tanık hakkında zorla getirme emri düzenlendi. Duruşma, 14 Aralık’a ertelendi. Nihat Bilgiç’in kız kardeşi Aynur Bilgiç, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Ağabeyim Nihat, vekili olduğu dükkanının kirasını konuşmaları için gittiği öz ağabeyi Halil Bilgiç, öz yeğenleri Ali Bilgiç ve Aziz Bilgiç tarafından onlarca bıçak darbesiyle ve yumruklarla Nihat'ın gücünü bırakarak, kendini savunma payı bırakmadan canice öldürdüler. Devletin bu olay üstünde durmasını, yapılan ortak suçun cezasız kalmamasını istiyoruz. Lütfen yardım edin, adalet yerini bulsun. Sayın savcıların ve hakimlerin, bu konuda bizi yalnız bırakmamasını, ağabeyimin hakkını hiçbir şekilde yerde bırakmamasını istiyoruz. Ağabeyim, öz ağabeyi ve öz iki yeğeni tarafından canice katledildi. Hasta kız kardeşlerim, engelli ağabeyim var. Adalete ve devlete güveniyoruz” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıraya girdiler: Trabzon Salah’ın ablasını da transfer etmek istiyor
Kültür - Sanat

Sıraya girdiler: Trabzon Salah’ın ablasını da transfer etmek istiyor

Trabzon Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah’ın transferinin ardından ablası Rabab Salah’ı da gözüne kestirdi. Abla Salah, kendi moda mark..
Eşref Saral silahlı saldırıya uğradı
Gündem

Eşref Saral silahlı saldırıya uğradı

Sarallar’ın önde gelen isimlerinden Eşref Saral silahlı saldırıya uğradı. Polis ekipleri kaçan saldırganı ya da saldırganları yakalamak için..
Milletvekili dokunulmazlığını sığınak yaptı! Mustafa Sarıgül'ün firari oğlu oradan çıktı
Gündem

Milletvekili dokunulmazlığını sığınak yaptı! Mustafa Sarıgül'ün firari oğlu oradan çıktı

100 milyon Euro'luk kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında firar eden Emir Sarıgül'ün, Ankara'nın Çankaya ilçesinde ba..
İsimler değişiyor, kirli zihniyet devam ediyor! Halk TV'deki Sapkınlık Trafiğinde Yeni Perde!
Gündem

İsimler değişiyor, kirli zihniyet devam ediyor! Halk TV'deki Sapkınlık Trafiğinde Yeni Perde!

Milli ve manevi değerleri hedef alan yayın anlayışıyla bilinen Halk TV’de 2023 yılında ekrana gelen sapkınlık propagandası yeniden gündeme t..
Üsküdar’da insanlık ve vicdan sınavı! Köpeğe makam aracı sefası süren CHP zihniyeti vefat eden başkana saygısızlık yaptı
Gündem

Üsküdar’da insanlık ve vicdan sınavı! Köpeğe makam aracı sefası süren CHP zihniyeti vefat eden başkana saygısızlık yaptı

Görevi başındayken makam sevdasına düşmeyip mütevazı bir araçla göreve giderken elim bir trafik kazasında vefat eden Üsküdar Belediye Başkan..
Herzog’u yolcu uçağı ile gizlice götürmüşlerdi! Azerbaycan cephesinden tehditvari cevap
Gündem

Herzog’u yolcu uçağı ile gizlice götürmüşlerdi! Azerbaycan cephesinden tehditvari cevap

Türk hava sahası İsrail’e kapalı olduğundan dolayı İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan’a ait Şuşa isimli yolcu uçağı ile Bakü’de düzen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23