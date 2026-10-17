Aile kavgası cinayetle bitti! Sanıkların savunması mahkemeye damga vurdu

Maktul Nihat ve sanık Halil Bilgiç’in kardeşi Nurcan Bilgiç ise sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık avukatları, müvekkillerinin öldürme kastıyla hareket etmediğini ve olayın aniden geliştiğini savunarak beraat ve tahliye istedi. Şikayetçi avukatları ise kamera görüntüleri ve diğer delillerin olayın aydınlatılması açısından önemli olduğunu belirterek sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki kamera görüntüleri, tanık beyanları, tutanaklar, ölü muayene raporu ve sanık savunmalarını değerlendirdi. 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin bilirkişi incelemesinden dönmesinin beklenmesine ve kriminal laboratuvardan talep edilen raporun dosyaya ulaşmasının takip edilmesine hükmetti. Ayrıca 2 tanık hakkında zorla getirme emri düzenlendi. Duruşma, 14 Aralık’a ertelendi. Nihat Bilgiç’in kız kardeşi Aynur Bilgiç, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Ağabeyim Nihat, vekili olduğu dükkanının kirasını konuşmaları için gittiği öz ağabeyi Halil Bilgiç, öz yeğenleri Ali Bilgiç ve Aziz Bilgiç tarafından onlarca bıçak darbesiyle ve yumruklarla Nihat'ın gücünü bırakarak, kendini savunma payı bırakmadan canice öldürdüler. Devletin bu olay üstünde durmasını, yapılan ortak suçun cezasız kalmamasını istiyoruz. Lütfen yardım edin, adalet yerini bulsun. Sayın savcıların ve hakimlerin, bu konuda bizi yalnız bırakmamasını, ağabeyimin hakkını hiçbir şekilde yerde bırakmamasını istiyoruz. Ağabeyim, öz ağabeyi ve öz iki yeğeni tarafından canice katledildi. Hasta kız kardeşlerim, engelli ağabeyim var. Adalete ve devlete güveniyoruz” diye konuştu.