  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bahçeli’den sel felaketi açıklaması: Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır! İstanbul'da yolları sel alıp insanlar ölürken CHP'li isimden şok eden sözler: Hiçbir yerde su baskını yok Peygamber ocağı artık daha güvende! Mehmetçiğe elektrikli ve zırhlı kalkan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya ve Türkiye'ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da Türkiye her alanda küresel bir oyuncudur İstanbul Valisi Davut Gül’den acı bilanço! Sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayıp! İmamoğlu, uluslararası hesabından kitlesine hitap etti! Milyonlarını iç ettiği millet üzerinden şov! "Derin bir teessürle öğrendim" Gültekin için taziye mesajları yağıyor! Siyaset dünyasında derin üzüntü... Avrupalı dostları Kılıçdaroğlu’na tavır aldı! CHP'yi üyelikten attılar Haydi bunu da yazsana Sözcü! Almanya’da patates lüks oldu
Gündem Sarallar’ın önde gelen isimlerinden Eşref Saral silahlı saldırıya uğradı
Gündem

Sarallar’ın önde gelen isimlerinden Eşref Saral silahlı saldırıya uğradı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sarallar’ın önde gelen isimlerinden Eşref Saral silahlı saldırıya uğradı

Sarallar’ın önde gelen isimlerinden Eşref Saral silahlı saldırıya uğradı. Polis ekipleri kaçan saldırganı ya da saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Trabzon’un Of ilçesinde iddiaya göre organize suç örgütü Sarallar’ın önde gelen isimlerinden Eşref Saral silahlı saldırıya uğradı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen saldırıda Saral’a 6 el ateş edildi.

Yaralanan Eşref Saral, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saral'ın tedavisi sürerken, polis ekipleri kaçan saldırganı ya da saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

 

EŞREF SARAL KİMDİR?

Eşref Kemal Saral, Türkiye’de "Sarallar" adıyla tanınan organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden biri olarak bilinen isimdir. Aslen Trabzon'un Of ilçesinden olan ve aile kökenleri Karadeniz bölgesine dayanan Saral, emniyet birimleri ve adli makamlarca örgütün operasyonel yapısında ve yönetim kademesinde kritik rol oynayan figürler arasında gösterilmektedir.

Genellikle örgüt içi faaliyetler, tehdit, şantaj ve illegal alanlardaki yapılanmalarla adından söz ettiren Eşref Saral, kolluk kuvvetlerinin organize suç gruplarına yönelik düzenlediği çeşitli operasyonlar ve hukuki süreçlerle kamuoyunun gündemine gelmektedir. Ailenin geniş kollarından biri üzerinden yürütülen saha ve örgüt faaliyetlerinde etkin bir yer edindiği değerlendirilmektedir.

Kaynak: Haberler.com

Okul saldırılarını araştırma komisyonu toplandı: Dijital mecralar, silah ve güvenlik önlemleri mercek altında
Okul saldırılarını araştırma komisyonu toplandı: Dijital mecralar, silah ve güvenlik önlemleri mercek altında

Gündem

Okul saldırılarını araştırma komisyonu toplandı: Dijital mecralar, silah ve güvenlik önlemleri mercek altında

Kaçmaya çalışırken enselendi! Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural Suriye’de yakalandı
Kaçmaya çalışırken enselendi! Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural Suriye’de yakalandı

Gündem

Kaçmaya çalışırken enselendi! Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural Suriye’de yakalandı

İran’a saldırının zamanı sızdırıldı! Trump: O köstebekler vurulmalı!
İran’a saldırının zamanı sızdırıldı! Trump: O köstebekler vurulmalı!

Dünya

İran’a saldırının zamanı sızdırıldı! Trump: O köstebekler vurulmalı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23